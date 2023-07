Elden Ring, GTA 5 e mais jogos até 70% mais baratos nesta semana

2 de 5 Dead Space Remake aposta em fidelidade visual e melhorias de gameplay — Foto: Divulgação/EA Dead Space Remake aposta em fidelidade visual e melhorias de gameplay — Foto: Divulgação/EA

Steam

O Steam traz a sua tradicional Promoção de Férias, conhecida como um dos melhores momentos do ano para comprar jogos com grandes descontos. FIFA 23, Sekiro: Shadows Die Twice, Hogwarts Legacy e outros nomes chegam por até 90% de desconto na plataforma da Valve. Confira os destaques:

3 de 5 FIFA 23 recebe conteúdo referente à Copa do Mundo Feminina 2023 — Foto: Reprodução/Electronic Arts FIFA 23 recebe conteúdo referente à Copa do Mundo Feminina 2023 — Foto: Reprodução/Electronic Arts

PlayStation

GTA 5 está com a sua versão da nova geração por menos da metade do preço nesta semana. A PS Store também traz preços convidativos em jogos como Crash Bandicoot 4: It’s About Time, God of War e Yakuza: Like a Dragon, que é o jogo mais recente na cronologia da série até o momento. Veja essas e mais ofertas nos consoles PlayStation:

4 de 5 Crash Bandicoot 4 chega à nova geração de consoles com melhorias visuais e de performance — Foto: Divulgação/Activision Crash Bandicoot 4 chega à nova geração de consoles com melhorias visuais e de performance — Foto: Divulgação/Activision

Xbox

A loja digital da Microsoft traz ofertas mais tímidas nesta semana, mas ainda assim é possível poupar em jogos interessantes se explorar bem o catálogo. Thymesia, Amnesia: Rebirth e Overcooked: All You Can Eat!, que é a experiência mais completa do divertido jogo cooperativo de cozinhar, estão mais baratos. Veja mais ofertas:

5 de 5 Thymesia é um novo soulslike que utiliza enfermidades como armas — Foto: Divulgação/Team17 Thymesia é um novo soulslike que utiliza enfermidades como armas — Foto: Divulgação/Team17

Marvel’s Guardians of the Galaxy - R$ 89,98;

Sea of Thieves - R$ 44,99;

Blasphemous - R$ 23,11;

Thymesia - R$ 107,13;

Amnesia: Rebirth - R$ 40,23;

Overcooked: All You Can Eat! - R$ 85,96;

Skul: The Hero Slayer - R$ 37,82;

Snake Pass - R$ 11,43;

Worms Rumble - R$ 14,90;

Call of the Sea - R$ 37,47.

