Elon Musk vs Mark Zuckerberg vira game de luta grátis; saiba como jogar

Zuck vs Musk - Techbro Beatdown é um jogo de luta livre 2D simples que coloca os dois donos das redes sociais Facebook Inc. e Twitter frente a frente. O game, criado pelo estúdio canadense Blue Wizard Digital LP, do criador de Bejeweled, Jason Kapalka, é inspirado no recente desafio do bilionário Elon Musk, que comprou a rede social Twitter em 2022, de lutar contra Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Por ora ainda não está claro se a luta de fato irá acontecer, mas o desafio se tornou um meme popular. Zuck vs Musk - Techbro Beatdown pode ser acessado gratuitamente através do site oficial no link (https://zuckvmusk.com/).