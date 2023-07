Emma Reyes é a homenageada do Doodle deste domingo; saiba quem foi

Emma Reyes é o tema do Doodle deste domingo (9). Colombiana nascida em Bogotá, em 1919, a artista, falecida em 2003, na França, completaria hoje 104 anos. Para homenageá-la, a arte do Google coloca a escritora entre as letras da marca, rodeada de plantas e flores. Apesar do principal alcance ser em países da América Latina, como Peru, Chile e Brasil, o Doodle também foi distribuído em alguns países da Europa, incluindo Irlanda e Bulgária. A seguir, saiba quem foi Emma Reyes.