Emoji do 'joinha' vale até como assinatura! Descubra o seu real significado

Um juiz concluiu que um emoji de 'joinha' pode ter o mesmo valor legal de uma assinatura na semana passada (6) e decidiu que a reação é o suficiente para aceitar os termos de um contrato firmado entre duas ou mais partes. A conclusão do magistrado se deu a partir de uma disputa judicial envolvendo um fazendeiro e um comprador de grãos, no Canadá. No entendimento do juiz, o fazendeiro, identificado como Chris Achter, descumpriu um contrato após concordar com os termos descritos no documento ao usar um emoji de "joinha" como resposta.

O magistrado também ordenou que o fazendeiro pague uma multa de C$ 82 mil (pouco mais de R$ 300 mil) ao comprador de grãos Kent Mickleborough pelo descumprimento do contrato. No final da disputa, ele ainda destacou que os tribunais precisam se adaptar à nova forma de comunicação utilizada pelas pessoas atualmente, que frequentemente usam emojis para conversar.

1 de 2 Emoji de "joinha" pode tem mesmo valor legal que uma assinatura, segundo juiz canadense — Foto: Viviane Werneck/TechTudo Emoji de "joinha" pode tem mesmo valor legal que uma assinatura, segundo juiz canadense — Foto: Viviane Werneck/TechTudo

Segundo informações do site The Guardian, em março de 2021, Kent Mickleborough disparou mensagens em massa informando que sua empresa gostaria de comprar 86 toneladas de linho a um preço de C$ 17 por alqueire. Depois de telefonar para Chris na intenção de fechar o negócio, ele enviou uma mensagem de texto com uma foto do documento para o fazendeiro e solicitou que ele confirmasse o contrato o quanto antes. Chris, por sua vez, respondeu a imagem usando o emoji de polegar para cima.

No documento, Kent informava que o linho deveria ser entregue no mês de novembro - no entanto, a entrega da encomenda nunca aconteceu. Por conta disso, a confusão envolvendo o emoji foi parar no tribunal: o comprador e o fazendeiro entraram em uma disputa judicial para entender o real significado do emoji. Enquanto Kent defendia que o "joinha" enviado pelo fazendeiro indicava que ele havia concordado com os termos do documento, Chris insistia que o emoji serviu apenas para indicar que ele havia recebido o contrato na mensagem de texto, mas não que teria aceitado os termos.

No entanto, o juiz foi favorável à interpretação de Kent e reconheceu que o emoji de "joinha", nesse caso, tinha a mesma validade de uma assinatura. "Este tribunal reconhece que um emoji 👍 é um meio não tradicional de 'assinar' um documento, mas, mesmo assim, nessas circunstâncias, essa era uma forma válida de transmitir os dois propósitos de uma 'assinatura'", escreveu o magistrado.

Afinal, o que significa o emoji de 'joinha'?

2 de 2 O emoji de polegar para cima, mais conhecido como joinha, demonstra aprovação — Foto: Reprodução/TechTudo O emoji de polegar para cima, mais conhecido como joinha, demonstra aprovação — Foto: Reprodução/TechTudo

De acordo com a descrição do site Emojipedia, o símbolo de polegar para cima, mais conhecido como "joinha", é utilizado em sinal de aprovação. O portal ainda destaca que, em alguns contextos, o emoji pode ser interpretado como uma resposta passiva-agressiva ou sarcástica, mas, ainda assim, o símbolo é usado para indicar aprovação de forma "rápida e sincera" na grande maioria dos casos. No Brasil, o significado do emoji também não varia muito, sendo frequentemente utilizado para mostrar aceitação ou acordo.

Com informações de The Guardian, Reuters e Emojipedia

