Esports é praticado por 50% dos gamers no Brasil, diz PGB; veja detalhes

Os esports são praticados por quase metade da comunidade gamer do Brasil. Um estudo da Pesquisa Game Brasil (PGB) aponta que 48,8% dos jogadores praticam algum esporte eletrônico, popularizado por jogos como League of Legends (LOL), Valorant e Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) . Além disso, o número de brasileiros que conhecem a modalidade já chega aos 82,9% e as competições ganharam mais reconhecimento, já que são assistidas por 63,8% dos gamers. Vale lembrar que a porcentagem de brasileiros que joga algum tipo de videogame é 70,1%, conforme revelado anteriormente pela própria PGB . A seguir, veja mais alguns dados revelados pelo estudo.

1 de 3 Esports já são praticados por quase metade dos gamers do brasil — Foto: Divulgação/João Ferreira Esports já são praticados por quase metade dos gamers do brasil — Foto: Divulgação/João Ferreira

👉 Valorant font: onde baixar a fonte que imita a do jogo? Veja no Fórum do TechTudo

Os esports estão mais conhecidos

A população brasileira está mais acostumada com a existência dos esportes eletrônicos. Em relação à PGB de 2022, houve um aumento de 1,7 pontos do awarness da modalidade, ou seja, cresceu o número de pessoas que sabem o que são os esports em si, totalizando 82,9% dos brasileiros. Entre o público gamer, mais da metade adota o costume de assistir a competições de esports (63,8%), de preferência em transmissões (79,7%) - mas há também quem curta acompanhar por meio de notícias online (61,8%).

O ambiente presencial também está aumentando de popularidade (50,2%), o que segue a lógica dos esportes tradicionais. O YouTube é, de longe, a plataforma mais utilizada pelos espectadores (72,5%), muito superior ao canal SporTV (40,2%) e o Instagram (38,9%).

2 de 3 O YouTube é a plataforma mais usada para se assistir as competições — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL O YouTube é a plataforma mais usada para se assistir as competições — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Na maioria dos casos, os jogadores consomem esports de uma a três vezes por semana, seja vendo vídeos ou lendo matérias sobre algo relacionado. A taxa de fãs que acompanham a modalidade todos os dias ainda não é muito alta (18,2%), mas já é superior ao número de pessoas que consomem seus conteúdos menos de uma vez na semana (10,5%) ou nunca (1,1%). A principal fonte de informação segue sendo os veículos especializados (74,6%), muito na frente dos influenciadores de esports (36,1%) ou perfis de atletas e times (36,8%).

Qual é o jogo preferido dos esports?

Não é segredo que o futebol é o gênero mais popular nos esports, com 81,4%. FIFA 23 e eFootball são os maiores exemplos desta porcentagem, sendo dois dos jogos mais conhecidos entre os brasileiros. Battle Royale (69,6%) e games de luta (61,3%) são os estilos que vêm em sequência, para a alegria dos fãs de Fortnite e Street Fighter, entre outros. Além do awarness, o futebol também é a modalidade mais jogada entre os usuários (64,6%), mas, desta vez, a distância é menor para seus concorrentes diretos, o FPS (62,4%) e o MOBA (59,3%).

3 de 3 FPS ocupa a segunda colocação entre o gênero mais jogado dos esports — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games FPS ocupa a segunda colocação entre o gênero mais jogado dos esports — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Apesar disso, nem o FIFA 23 é o jogo mais popular no momento. Na realidade, o título nem chega ao top 5. CS:GO é o game mais conhecido entre os fãs de esports, aparecendo com 94% de índice de popularidade. O FPS da Valve é seguido por Fortnite (91%), Free Fire (90,9%), Call of Duty (90,6%) e League of Legends (90,1%).