Esta mão robótica usa apenas o tato para manipular objetos; veja vídeo

A técnica foi desenvolvida primeiramente no ambiente virtual. Durante o processo, uma versão digital da mão robótica executou diversas simulações de rotações de objetos como bolas, cubóides e cilindros. A equipe coletou um grande volume de dados graças a um modelo de computador que determina a posição do objeto durante todo o movimento. Esse modelo baseia-se na captação em tempo real obtida pelos sensores binários “toque” ou “sem toque”.

Por não depender de física simulada com medições exatas, e sim dos dados simplificados obtidos por meio dos sensores binários, transferir as habilidades virtuais para um robô real não foi uma tarefa complexa, na visão dos pesquisadores. Nos testes, a mão robótica manuseou, sem perder o controle, objetos inéditos, como maçãs, tomates, latas de sopa e patos de borracha. Veja o robô em ação no vídeo publicado no YouTube por Binghao Huang, um dos pesquisadores envolvidos no projeto: