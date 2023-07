Eunice Newton Foote: Doodle do Google celebra a cientista; saiba quem foi

O Doodle do Google desta segunda-feira (17) celebra Eunice Newton Foote, cientista e ativista estadunidense. Nascida em 17 de julho de 1819 em Gósen, Connecticut (EUA), ela foi pioneira nos estudos sobre o efeito estufa. A homenagem, feita no buscador em formato de stories animados, explica brevemente o experimento que foi usado por Foote para descobrir os impactos do dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.

Atingindo países como Brasil, México, Índia, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália, o Doodle homenageia os 204 anos da cientista, que completaria essa idade na data de hoje. Para conferir a homenagem, basta abrir a página oficial do navegador (google.com) e tocar sobre a ilustração acima da barra de pesquisas. A seguir, veja mais detalhes sobre Eunice Newton Foote, celebrada pelo Google nesta segunda-feira.

1 de 1 Doodle de hoje (17) do Google homenageia Eunice Newton Foote, cientista estadunidense — Foto: Reprodução/TechTudo Doodle de hoje (17) do Google homenageia Eunice Newton Foote, cientista estadunidense — Foto: Reprodução/TechTudo

As pesquisas realizadas por Eunice Foote buscavam entender os impactos do aquecimento feito pelo Sol na atmosfera, principalmente quando em contato com o dióxido de carbono presente no ar. Mais tarde, seus estudos foram apresentados pelo cientista Joseph Henry na Associação Americana para o Avanço da Ciência, em 1856. Foote foi a segunda mulher da associação. Hoje, o fenômeno estudado por ela é conhecido como "efeito estufa".

Além dos estudos sobre dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa, Eunice também era ativista dos direitos das mulheres. Em 1848, esteve entre os signatários da Declaração de Sentimentos, documento resultante de uma convenção de apoio aos direitos femininos, ocorrida em Seneca Falls, Nova Iorque, nesse mesmo ano.

Filha de uma família com outros onze irmãos, Eunice Foote faleceu em 30 de setembro de 1888. Hoje, está enterrada no cemitério Green Wood, no Brooklyn, em Nova Iorque.

