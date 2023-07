Exoprimal e Atelier Marie são destaques nos lançamentos da semana

Exoprimal e Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg são os destaques nos lançamentos da semana, que trazem o novo game multiplayer com dinossauros da Capcom e o remake do clássico primeiro título da série de RPG japoneses Atelier. Eles foram acompanhados ainda pelas batalhas estratégicas de The Valiant e Jagged Alliance 3, o mistério sobrenatural de Oxenfree 2: Lost Signals, o game musical Invector: Rhythm Galaxy e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

Exoprimal - 14 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Exoprimal é o novo game de tiro multiplayer da Capcom, que traz uma mistura curiosa de PvE (jogador vs ambiente) com PvP (jogador vs jogador). Sua história se passa no futuro, em 2040, quando anomalias temporais trazem "chuvas" de perigosos dinossauros para o meio das cidades e a Aibius Corporation se apresenta como uma solução para enfrentá-los. Guiados por uma Inteligência Artificial chamada Leviathan, que é capaz de prever o aparecimento das anomalias, os jogadores entram em armaduras Exosuit para enfrentar as criaturas.

As partidas envolvem dois times de 5 nos quais os participantes não interagem durante a maior parte do tempo, mas competem para ver quem consegue completar objetivos mais rápido, desde eliminar dinossauros até entregar uma carga. Ocasionalmente as partidas podem rumar para um confronto direto ou até mesmo uma batalha cooperativa contra algum dinossauro poderoso. Há 10 tipos de Exosuit diferentes para escolher e o jogador pode mudar sua armadura durante a partida para se adaptar a situações.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg - 13 de julho - PS5, PS4, SW, PC

Atelier Marie volta com seu primeiro jogo em uma versão remake, para apresentar a franquia a novos fãs. The Alchemist of Salburg é um RPG lançado originalmente em 1997 para o PlayStation One, mas agora irá receber uma atualização em seus visuais e jogabilidade. O enredo acompanha a história de Marie, estudante da Royal Academy of Magic que está à beira da expulsão. Ela terá o desafio de se formar em 5 anos ao cuidar de um Atelier, onde poderá realizar alquimia com itens obtidos nos arredores, como em florestas.

Apesar da pressão na história, o game tem uma atmosfera relaxante e Marie poderá conhecer vários personagens interessantes em seu caminho e até mesmo levá-los como companheiros em batalhas de turno tradicionais. Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg está disponível para PS5, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam) por preços entre R$ 249 e R$ 289.

The Valiant - 11 de julho - PS5, XBSX/S

The Valiant é um game de estratégia em tempo real, no qual os usuários acompanham a história de Theoderich von Akenburg. Ele é um ex-cavaleiro das Cruzadas que agora luta com seu antigo companheiro, Ulrich von Grevel, para impedir que ele reúna fragmentos de um artefato místico: O Cajado de Aarão. Os jogadores devem controlar pequenos grupos de guerreiros liderados por heróis, como o experiente Reinhard von Kempten da Ordem Teutônica ou a mercenária Grimhild Eidottr e sua Companhia dos Corvos.

Cada grupo possui categorias diferentes de guerreiros e o jogador precisa usá-los com astúcia e aproveitar as habilidades especiais de seus líderes para levá-los à vitória. The Valiant chega em versão de consoles para PS5 e Xbox Series X/S.

Oxenfree 2: Lost Signals - 12 de julho - PS5, PS4, SW, PC

Oxenfree 2: Lost Signals se passa cinco anos após os eventos do primeiro game da saga. Os jogadores agora controlam uma pesquisadora chamada Riley Poverly, que retorna para sua cidade natal de Camena. Lá, ela investiga misteriosos sinais de rádio e acaba descobrindo algo surpreendente na vizinha ilha Edwards. No primeiro game, um grupo de jovens acidentalmente abriu um portal que se conectava ao mundo dos mortos, assim como uma seita chamada Linhagem, que parece estar tentando abrir outro desses portais por motivos desconhecidos.

Este game de aventura focado em narrativa pode ser jogado como uma história independente ou como uma forma de se aprofundar na história do original. O sistema de conversas com escolhas que afetam a história retorna, assim como a mecânica de detectar fantasmas com um rádio. Oxenfree 2: Lost Signals está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch, PC (via Steam), Android e iPhone (iOS).

Jagged Alliance 3 - 14 de julho - PC

Jagged Alliance 3 traz um game de estratégia com uma nova história para a franquia, mas que conta com alguns velhos conhecidos. A nação de Grand Chien sofreu um violento golpe quando seu presidente eleito foi sequestrado e uma força paramilitar autointitulada Legião domina seu território. Agora, cabe a um grupo de mercenários com muitas habilidades, humor e poucos limites resgatar o presidente e libertar a nação.

Os jogadores podem formar times de mercenários que se movem como uma unidade de elite, eliminando inimigos silenciosamente ou iniciando grandes tiroteios enquanto exploram um grande mapa. Vilarejos podem ser liberados e treinados para se defenderem sozinhos quando seu grupo não estiver por perto. Há também suporte a multiplayer cooperativo online. Jagged Alliance 3 está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 121,99.

Invector: Rhythm Galaxy - 13 de julho - PC

Invector: Rhythm Galaxy nasceu após uma parceria da saga da Hello There Games com a Warner Music Group. No game, jogadores podem navegar por mundos alienígenas e no espaço sideral a bordo de uma nave que segue as batidas da música em seu trajeto, criando uma experiência de sinergia entre jogabilidade, visuais e ritmo. O repertório do game inclui artistas famosos como PinkPantheress, Charlie Puth, Duran Duran e mais com suporte a multiplayer local para até 4 pessoas.

Mordhau - 12 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB

Mordhau chega agora aos consoles com suas partidas multiplayer repletas de desmembramentos e decapitações na era medieval. O game tem suporte para até 64 jogadores simultâneos e crossplay entre diferentes plataformas. Dois times de 32 pessoas são divididos para se enfrentarem em diversas situações, desde confrontos diretos até invasões de castelo, com diferentes armas como espadas, escudos, arco e flecha e até mesmo combate montado. Mordhau está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 159,95.

Touhou: New World - 13 de julho - SW, PC

Touhou: New World é o mais novo game de ação e RPG no universo das personagens do Touhou Project . O jogo foi criado pelo desenvolvedor independente Ankake Spa, conhecido pelo game Touhou: Scarlet Curiosity de 2016. Dessa vez, a história segue as protagonistas Reimu Hakurei e Marisa Kirisame, que precisam defender o mundo sobrenatural de Gensokyo. O local teve sua barreira protetora perfurada por Sumireko, uma fã obcecada pelo oculto que acaba causando caos por onde passa.

A jogabilidade traz elementos de "Bullet Hell" nos quais os inimigos disparam uma enorme quantidade de projéteis e jogadores precisam desviar e contra-atacar. A parte RPG garante várias habilidades para cada personagem e equipamentos com status aleatórios que podem ser combinados em diferentes estratégias. Touhou: New World está disponível para Nintendo Switch por R$ 89,99.

