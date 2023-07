Faz melhor? Peixinho de estimação 'derrota' chefe em Elden Ring

Um jogador de Elden Ring colocou seu pequeno peixe-dourado para derrotar uma das inimigas mais poderosas do game, a Malenia. O streamer Eric “PointCrow” Morino costuma transmitir seu animal de estimação, chamado Tortellini, “jogando” games de dentro do seu aquário. Os comandos são definidos de acordo com o movimento do bichinho dentro do tanque, sendo acionado quando ele passa por cima do "botão" desejado. Em um vídeo recente, Eric demonstrou ao vivo o peixe derrotando a adversária, o que surpreendeu a todos que estavam assistindo.