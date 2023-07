Fim do Xbox Live Gold: empresa encerra serviço, que vira Game Pass Core

A Xbox Live Gold será substituída por um novo serviço chamado Xbox Game Pass Core, confirmando rumores que surgiram nos últimos dias sobre o fim do clássico serviço de assinatura da Microsoft e a promoção Games with Gold . Todos os usuários da Xbox Live Gold serão convertidos para Xbox Game Pass Core em 14 de setembro e a maior novidade é uma nova biblioteca permanente de mais de 25 jogos do Xbox Game Pass, com títulos como Halo 5: Guardians , Gears 5 , Psychonauts 2 , Doom Eternal e mais, saindo a R$ 34,99 por mês ou R$ 199,99 por ano.

A mudança para o Xbox Game Pass Core será semelhante a da PS Plus para PS Plus Essencial. Para jogar multiplayer online com amigos no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One será preciso ter o Xbox Game Pass Core, exceto em jogos gratuitos como Fortnite, Rocket League, entre outros. Assinantes do serviço também terão acesso a descontos e promoções na Microsoft Store, assim como os que a Xbox Live Gold oferecia. Já a promoção Games with Gold, que trazia games gratuitos mensais, irá ser encerrada em 1º de setembro.

Games de Xbox One resgatados na Games with Gold permanecerão disponíveis na biblioteca do usuário, mas só poderão ser jogados se sua conta de Xbox Game Pass Core ou Xbox Game Pass Ultimate estiverem ativas. Já os jogos de Xbox 360 resgatados com o serviço permanecerão na biblioteca e disponíveis para jogar independente de ter uma assinatura ativa.

A mudança atende a reclamações de usuários que há algum tempo vinham criticando os títulos da promoção Games with Gold, os quais não eram mais tão expressivos desde a introdução do Xbox Game Pass. O Xbox Game Pass Core também se torna um serviço mais interessante para novos usuários, já que podem receber uma coleção instantânea de vários títulos ao invés de construir uma biblioteca mensalmente. Confira abaixo os games já confirmados para o lançamento do Xbox Game Pass Core. Segundo a empresa, novos jogos serão adicionados duas a três vezes ao ano.

