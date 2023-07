Fone de ouvido para corrida: veja 8 opções e descubra a melhor para você

Escolher o melhor fone de ouvido para corrida é uma tarefa que requer pesquisa e comparação entre modelos. A opção é indicada para quem busca um dispositivo para ouvir música enquanto realiza os exercícios físicos tanto na academia, quanto em áreas internas e externas. Empresas como JBL , Bose , Lenovo , Kaidi, Tranya e HAYLOU oferecem modelos por preços a partir de R$ 97 , como é o caso do Kaidi KD-903, que traz conexão Bluetooth e promete autonomia de 8 horas em reprodução e de até 200 horas com tempo de espera.

Além da conexão sem fio, estes fones são pensados para não cair da orelha, como é o caso do Endurance Race, o fone para corrida da JBL. O modelo acompanha um driver dinâmico de 6 mm e classificação IP67 por preços que partem de R$ 368. A seleção abaixo reúne opções que se destacam em duração da bateria, ergonomia, custo-benefício, potência sonora, qualidade dos microfones e mais. Confira a lista completa com oito modelos de fones de ouvido para corrida Bluetooth e escolha o melhor para o seu tipo de uso.

2 de 2 Fone para corrida e esportes Bose Earbuds Sport tem design discreto — Foto: Divulgação/Bose Fone para corrida e esportes Bose Earbuds Sport tem design discreto — Foto: Divulgação/Bose

O Kaidi KD-903 é o modelo com o melhor custo-benefício da lista, sendo um destaque para quem não está disposto a investir muito em um fone esportivo. As especificações indicam que ele traz um design adaptado aos movimentos acelerados e têm recursos extras interessantes, como resistência ao suor. Ele possui um sistema inteligente que promete um som claro e com redução do barulho do vento. Além de redução inteligente de ruído.

No quesito bateria, ele reproduz músicas por até oito horas seguidas. Já em tempo de espera, ele pode suportar até 200 horas. A conexão Bluetooth permite conexões multipontos, onde é possível ligar o fone a até dois dispositivos. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, o KD-903 se destaca pelo custo-benefício e por cumprir com o que é prometido. No entanto, usuários comentam que ele é frágil e a conexão apresenta erros com facilidade. O modelo pode ser encomendado por R$ 97,80.

Prós: custo-benefício

Contras: é um modelo frágil





2. Tranya X5 – a partir de R$ 146

O Tranya X5 é uma opção intra-auricular com o design em forma de gancho para abraçar a orelha e, desta forma, ele se destaca por ser um modelo com maior estabilidade na hora da prática do exercício. Segundo as especificações, o X5 é resistente ao suor e à água, e garante nove horas de música com carga completa e 32 horas considerando a case. Ainda de acordo com a fabricante, é possível ter uma hora de reprodução com apenas 15 minutos de carga. O periférico oferece microfone e controle touch na lateral do fone, para alterar música, atender chamadas ou acionar a assistente virtual.

Os ganchos de orelhas são ajustáveis em até três tamanhos, prometendo se encaixar com segurança em qualquer usuário. A empresa descreve a reprodução sonora como mais balanceada, algo que pode ser relevante já que os fones esportivos costumam apostar em graves marcantes. Por fim, o acessório acompanha drivers de 14,2 mm, quatro microfones e conexão Bluetooth 5.3. O acessório pode ser encomendado por R$ 146. Ele foi avaliado em 4,5 de 5 estrelas, com destaques positivos para o conforto devido ao design.

Prós: design em forma de gancho

Contras: não possui conexão de multipontos





3. Lenovo XT60 – a partir de R$ 160

O Lenovo XT60 é um fone intra-uricular com destaque para as variadas possibilidades de controles. Ainda, o modelo é indicado para atletas que gostam de ouvir música por horas e que procuram um alto alcance em potência sonora. Isso porquê ele pode reproduzir até cinco horas de música com uma carga completa, enquanto o estojo recarrega o fone até cinco vezes. Os alto-falantes de 12 mm prometem som potente e nítido mesmo em ambientes barulhentos. O modelo também promete ergonomia e praticidade com seu design meio auricular com inclinação de 108º e controles touchscreen. O fone é encontrado por valores a partir de R$ 160.

O XT60 possui certificação IPX5, que o torna impermeável e oferece maior resistência para o uso no dia a dia. Sua conexão é feita através do Bluetooth 5.3, oferecendo uma transmissão de sinal mais rápida e estável, com baixo consumo de energia. Ele possui botões de controle nas laterais, para que o usuário possa reproduzir e pausar música, ajustar o volume, pular faixas, e mais. O Lenovo XT60 foi avaliado por 116 compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. De acordo com os comentários dos usuários, o fone se destaca pela sua qualidade de som, duração da bateria e encaixe.

Prós: custo-benefício, qualidade do som, duração da bateria e encaixe

Contras: não há de acordo com os comentários





4. JBL Endurance Race – a partir de R$ 368

O JBL Endurance Race pode ser uma opção para quem busca um fone de corrida com formato ergonômico e tecnologia Twistlock, função que alivia o desconforto do ponto de pressão, prometendo uma melhor vedação e estabilidade durante o dia todo. De acordo com o fabricante, o fone possui sons aprimorados e um driver dinâmico de 6 mm para um grave mais confortável e limpo com o JBL Pure Bass Sound. O modelo também é à prova d'água e poeira, com classificação IP67. O tamanho reduzido pode representar a melhor opção para quem busca por um modelo totalmente portátil e discreto.

O modelo da linha Endurance Race é intra-auricular e tem bateria de até 10 horas de duração, sem interrupção. O sistema também acompanha um carregamento rápido, de apenas 30 minutos. O modelo acompanha quatro microfones, permitindo chamadas com áudio estéreo, além de um atalho para as assistentes virtuais disponível nos aparelhos móveis. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os usuários pontuam que é um fone confortável, mas alguns reclamam que a bateria acaba rápido. Na Amazon, ele pode ser comprado por cifras que partem de R$ 368.

Prós: conforto e custo-benefício

Contras: bateria acaba rápido





O Soundcore Sport X10 é um modelo indicado para quem prioriza a segurança e a resistência. O periférico in-ear possui um gancho de até 210° para passar por cima da orelha e ficar bem preso, projetado para não cair durante as corridas ou quando o usuário estiver suado. Ele possui certificação IPX7, que atesta a resistência contra chuvas fortes, podendo até ficar debaixo do chuveiro. Já na autonomia, ele é capaz de aguentar até oito horas de reprodução contínua. A carga rápida de 10 minutos é capaz de oferecer até duas horas de música.

Ele conta com sistema de cancelamento de ruído ativo para exercícios ao ar livre. Há também um modo especial que cancela o barulho do vento. Em termos de qualidade sonora, o Sport X10 destaca os agudos e graves, devido ao seu sistema predominante acústico. Além disso, ele acompanha o BassUp, uma tecnologia que analisa o som em tempo real. Na Amazon, o modelo é visto por preços que partem de R$ 408. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o periférico se destaca pelo conforto e pela alta eficiência durante os treinos. No entanto, comentários relatam que ele pode apresentar falhas na conexão Bluetooth.

Prós: resistência na construção e autonomia da bateria

Contras: costuma apresentar falhas na conexão Bluetooth





6. HAYLOU PurFree – a partir de R$ 498

O HAYLOU PurFree é um modelo com um design típico de produtos esportivos e indicado para quem busca algo diferente. De acordo com a marca, ele se destaca pela tecnologia que permite a reprodução do som diretamente no osso, onde a onda sonora é transmitida para o nervo auditivo por meio da condução óssea, trazendo uma reprodução mais clara e de qualidade superior. Durante as atividades, o corredor também pode controlar o modelo pelos botões multifuncionais na lateral.

O PurFree tem conexão Bluetooth 5.2, para mais estabilidade, e possui certificação IP67, sendo resistente ao suor e à prova d'água. Ele também permite que o corredor conecte dois dispositivos simultaneamente. Já na autonomia da bateria, promete até oito horas de reprodução contínua. Ele também possui uma carga rápida de 10 minutos para até duas horas de música. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, o modelo se destaca por ser especificamente pensado para corredores. Ele pode ser comprado por cerca de R$ 498.

Prós: design que faz referência a produtos de corrida

Contras: costuma apresentar falhas





7. JBL Endurance Peak III – a partir de R$ 619

O JBL Endurance Peak III é indicado para esportistas frequentes, que costumam fazer exercícios em áreas externas, como corridas. Ele oferece resistência a poeira e pode ficar submerso na água por até 30 minutos. Sua base acompanha quatro microfones e o design intra-auricular faz com que ele se torne mais robusto e resistente. O grande destaque fica para a bateria, que promete uma autonomia de até 10 horas nos fones e 40 com a case de carregamento, além de contar com carga rápida. Já na parte sonora, ele promete sons médios e agudos bem definidos, devido a tecnologia JBL Pure Bass.

O design possui um formato semelhante ao de uma orelha, propositalmente desenvolvido para adaptar os fones na parte de trás da hélice com maior facilidade. As especificações pontuam que periférico é confortável. O modelo acompanha conexão Bluetooth e traz uma área sensível ao toque com ações diversas dependendo da quantidade de toques. Os comandos podem ser personalizados no aplicativo JBL Headphones. Além disso, os earbuds também têm sensores que ativam os fones assim que eles são encaixados no ouvido. Na Amazon, o fone foi avaliado com 4,6 de 5 estrelas, com destaque para o conforto e a qualidade sonora. Interessados precisam investir aproximadamente R$ 619.

Prós: tecnologia JBL Pure Bass e autonomia de bateria

Contras: preço elevado





8. Bose Earbuds Sport – a partir de R$ 845

O Bose Earbuds Sport é um modelo capaz de reproduzir áudios de alta fidelidade com conforto. O fone oferece sistema de cancelamento de ruído ajustável e também é equipado com equalizador otimizado de volume, ideal para quem pratica corrida na academia ou em locais com muito barulho. Ele acompanha ponteiras com tamanhos extras, para um melhor encaixe nos ouvidos, e que atuam no bloqueio passivo de ruídos, para trazer uma sensação maior de conforto.

Além disso, o modelo também conta com sistema de controle de mídia por toque nas laterais dos fones. A conexão é do tipo Bluetooth com promessa de alto alcance, enquanto a bateria possui autonomia para até cinco horas. Ele é resistente à água e ao suor, com certificação IPX4. O modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 845 no site da Amazon, onde é avaliado com nota 4,3 de 5. Por lá, consumidores elogiam a qualidade de som do modelo, mas criticam o design grande dos fones, que pode se tornar desconfortável com o uso por longas horas.

Prós: tecnologias de aprimoramento de som e conforto

Contras: não possui assistência técnica no Brasil





Com informações de Amazon, JBL (1 e 2), Bose e TechTudo

