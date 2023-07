Free Fire: erro de conexão de rede deixa jogo fora do ar; veja relatos

Free Fire está fora do ar devido a um problema de conexão de rede nesta quinta-feira (13). Alguns usuários relatam que o jogo está dando erro no Twitter, apontando que o game caiu, ficou "bugado" e não permite acessar as partidas. Já o número de reclamações no Downdetector subiu em poucos minutos, chegando a 261 pessoas às 15h20.