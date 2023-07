Fresh Start: gameplay e requisitos do FPS que limpa e restaura a natureza

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

Fresh Start: Cleaning Simulator coloca seus jogadores para limpar os arredores do mundo com uma ferramenta que mistura aspirador de pó, para sugar o lixo, e uma mangueira, para limpar sujeira com água e regar plantas. A mecânica de limpeza, no entanto, é simplificada em relação a outros jogos do gênero, como PowerWash Simulator. Ao bombear água em uma pilha de lixo, ela irá encolher até ser reduzida apenas aos detritos sólidos, que poderão ser sugados com a função de aspirar. Seu reservatório de água é limitado e precisa ser recarregado em fontes naturais regularmente.