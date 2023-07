FURIA confirma contratação de FalleN e Chelo para line-up de CS

A estreia de FalleN com a camisa da FURIA está prevista para ocorrer no Play-In da IEM Cologne 2023. A fase de entrada da competição ocorre entre os dias 26 e 28 de julho na cidade de Colônia, Alemanha, e terá, além da FURIA , equipes como paiN Gaming, Team Liquid, Fnatic e Ninjas in Pyjamas buscando uma vaga na fase de grupos.

Devido aos fortes rumores nas últimas semanas, as vagas deixadas por saffe e drop, além da confirmação da Imperial Esports a respeito da saída de FalleN, esse movimento da FURIA era tido como certo, sendo apenas uma questão de tempo o anúncio oficial. Com o anúncio da Imperial , nesta segunda-feira (3), de que chelo estava de saída, esperou-se que ele fosse o nome último nome para compor este time, rumor confirmado pouco tempo depois pela equipe em suas redes sociais.

A última formação da Imperial contava com Chelo, Jhonatan "JOTA" Willian e o treinador Rafael "zakk" Fernandes, enquanto FalleN, Boltz e VINI eram remanescentes. No último compromisso do time, os jogadores quase fizeram história na BLAST Premier Spring Final 2023, obtendo vitória sobre a campeã mundial Vitality e quase chegando à grande final, objetivo frustrado após derrota contra a Heroic por 2–1 na semifinal. E é com essa última excelente impressão que FalleN se juntará à FURIA para os torneios de CS:GO e quem sabe de Counter-Strike 2 (CS2) quando o game for lançado.