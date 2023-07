Galaxy S20 FE: detalhes de um dos celulares mais vendidos da Samsung

Para começar, o nome do Galaxy S20 FE. Esse smartphone é um Fan Edition (FE), ou edição de fã. Segundo a marca, a proposta deste aparelho, que foi lançado no final de 2020, e também do Galaxy S21 FE, do início de 2022, é ser uma versão econômica da linha premium, valorizando as características mais elogiadas pelos usuários e entregando aparelhos com foco no custo-benefício.

Detalhes e ficha técnica do Galaxy S20 FE

Dois anos e meio depois do lançamento, o consumidor encontra duas versões do Galaxy S20 FE: apenas com conexão 4G e o modelo atualizado, com suporte à rede 5G.

O S20 FE vem com processador Exynos 990 (octa-core de até 2,7 GHz) ou Snapdragon 865 (octa-core de 2,8 GHz), 6 GB ou 8 GB de memória RAM, 128 GB ou 256 GB de armazenamento (com expansão de até 1 TB com ​​cartão microSD) e a bateria tem 4.500 mAh.

O aparelho tem estrutura em alumínio e tela revestida com Gorilla Glass Victus, com painel traseiro em plástico. Um dos destaques é a tela Infinity-O Display AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, o que garante movimentos fluidos, principalmente, para games.

Segundo a Samsung, outro ponto que o Galaxy S20 FE valoriza é o potencial fotográfico, principalmente, para selfies e fotos noturnas. Na traseira, o módulo de câmeras conta com sensor principal de 12 MP, ultrawide de 12 MP e 123º e teleobjetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x, enquanto a câmera frontal tem 32 MP.

O sistema de câmeras tem tecnologia Space Zoom de 30 vezes, combinando zoom óptico de 3x e Super Resolution Zoom de 30x; e novo sensor de pixel duplo, que utiliza pixels maiores e aprimoramento com inteligência artificial para mais detalhes e cores nas fotos e selfies.

Ficha técnica – Galaxy S20 FE

Tamanho da tela - 6,5 polegadas

Resolução da tela - Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Câmera principal - Tripla (12 MP + 12 MP + 8 MP)

Câmera traseira - 32 MP

Vídeos - 4K

Processador - Exynos 990 (octa-core de até 2,7 GHz) ou Snapdragon 865 (octa-core de 2,8 GHz)

Memória RAM - 6 GB ou 8 GB

Armazenamento - 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória - sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria - 4.500 mAh

Cores - vermelho, lavanda, laranja, menta, naval (azul marinho) e branco

Dimensões e peso - 159,8 x 74.5 x 8,4 mm; 190 g