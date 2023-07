Galaxy Z Flip 5 e mais: veja os principais anúncios do Samsung Unpacked

O Galaxy Unpacked 2023 acontece nesta quarta-feira (26) e traz várias novidades em produtos da Samsung . O principal anúncio do evento foram os novos e aguardados dobráveis da linha premium, o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 . O primeiro chegou com tela externa maior, de 3,4 polegadas, que permite acessar diferentes aplicativos sem abrir o celular e tirar selfies com a câmera traseira. O Z Fold 5, por sua vez, não trouxe tantas mudanças, mas recebeu melhorias significativas na dobradiça.

Além dos smartphones, a sul-coreana também trouxe dois novos relógios inteligentes da linha Galaxy Watch 6 — uma versão tradicional e outra clássica, com moldura giratória — e os novos modelos da linha Galaxy Tab S9: S9, S9+ e S9 Ultra. A seguir, o TechTudo lista as principais novidades do Galaxy Unpacked 2023.

Galaxy Z Flip 5

O Galaxy Z Flip 5 foi anunciado com uma tela externa de de 3,4 polegadas — 3,78 vezes maior do que a geração anterior. O display é personalizável com diferentes widgets, e permite também que os usuários verifiquem notificações e acessem as configurações rápidas para Wi-Fi ou Bluetooth sem abrir o celular. Os usuários conseguem ainda navegar pelo histórico de chamadas para retornar chamadas perdidas, responder a mensagens em aplicativos de conversas e acessar a Samsung Wallet pela tela secundária.

Graças ao seu design dobrável e tela externa maior, o Galaxy Z Flip 5 permite tirar selfies de alta qualidade com a câmera traseira. O celular vem também com o recurso de visualização dupla, pelo qual o fotografado pode se ver na Tela Flex para fazer ajustes em tempo real e capturar a "foto perfeita". Outra possibilidade é usar o smartphone como tripé.

Sobre ficha técnica, o Galaxy Z Flip 5 veio equipado com o Snapdragon 8 Gen 2, processador top de linha mais recente da Qualcomm, memória RAM de 8 GB e bateria de 3.700 mAh — mesma capacidade do Z Flip 4. Também não houve mudança no conjunto de câmeras. O Z Flip 5 segue com três sensores, sendo dois externos (principal e ultrawide de 12 MP) e um interno, de selfie, de 10 MP.

Há duas opções de armazenamento: 256 e 512 GB, ambas nas cores Verde Claro, Grafite, Creme, Rosa, Verde, Amarelo, Azul e Cinza. A versão de 256 GB tem preço sugerido de R$ 7.999; a de 512 GB, de R$ 8.999.

Galaxy Z Fold 5

O Galaxy Z Fold 5 trouxe poucas novidades e é bastante parecido com seu antecessor. A principal diferença é que Samsung fez melhorias na estrutura da dobradiça, de forma que o vão entre as telas desapareceu, e as duas partes do display agora ficam paralelas quando o aparelho está fechado. O smartphone também está mais mais fino, com 13,1 milímetros de espessura quando fechado, e mais leve — com 10 gramas a menos. A Samsung ainda aprimorou alguns recursos do dobrável, como a Barra de Tarefas e as funções arrastar e soltar com duas mãos e pop-up oculto.

A tela principal do Z Fold 5 é de 7,6 polegadas; quando fechada, tem 6,2 polegadas — mesmas configurações da geração anterior. O conjunto de câmera é triplo e inclui uma lente principal de 50 MP, uma ultrawide de 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Há ainda a câmera de selfie de 10 MP. A bateria do dobrável, por sua vez, é de 4.400 mAh.

Assim como o Z Flip 5, o Z Fold 5 vem equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, mas conta com 12 GB de RAM. São duas opções de armazenamento: 512 GB e 1 TB, nas cores Azul Claro, Preto, Creme, Azul e Cinza. Os preços partem de R$ 13.799, na versão com menos memória, e R$ 15.799, no modelo com 1 TB.

Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic

A linha Galaxy Watch 6 ganhou dois novos modelos: um tradicional e um clássico, que apresenta uma corda giratória em torno do display. Em ambas as versões, o wearable teve aumento de 20% na tela, exibindo mais texto e um teclado maior. Outra mudança é a moldura, que ficou 30% mais fina, no caso do Galaxy Watch 6, e 15% mais fina, no caso do Galaxy Watch 6 Classic.

A linha também trouxe bateria maior e consumo de bateria reduzido, para suportar sua tela maior e mais brilhante, de 2.000 nits. O Galaxy Watch 6 chega ao Brasil nas versões de 44mm, nas cores Grafite e Prata, e 40mm, nas cores Grafite e Creme. O preço sugerido fica entre R$ 2.499 e R$ 2.999, a depender da espessura, cor e conectividade. Já o Galaxy Watch6 Classic está disponível nas cores Preto e Prata, em versões de 43 mm (R$ 3.799) e 47 mm (R$ 3.999).

Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra

A nova linha Galaxy Tab S9 trouxe três modelos: Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra. Todos eles vêm com tela AMOLED Dinâmica 2X, processador Snapdragon 8 Gen 2 e caneta S Pen. Os dispositivos também apresentam certificação IP68 contra entrada de água e poeira, de forma que é possível mergulhar o aparelho por cerca de 30 minutos a uma profundidade de até 1,5 metros. Os tablets se destacam ainda pelo áudio espacial entregue por quatro alto-falantes, 20% maiores, com sistema AKG e som imersivo Dolby Atmos.

Os modelos se diferenciam principalmente quanto à tela. No Ultra, ela é de 14,9 polegadas; no S9+, de 12,4 polegadas; e de 11 polegadas no S9. Todas, porém, têm taxa de atualização adaptável entre 60 Hz e 120 Hz.

Outra diferença é o conjunto de câmeras: nas versões mais premium, os usuários podem contar com duas lentes, de 13 MP e 8 MP; já a versão comum fica com uma câmera de 13 MP. Na parte frontal, o Galaxy Tab S9 Ultra apresenta dois sensores de 12 MP, e os dois demais modelos têm apenas uma lente de mesma resolução.