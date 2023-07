Gen V: veja data de estreia, sinopse e elenco do spin-off de The Boys

Gen V, a série spin-off de The Boys, estreia em setembro de 2023. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13) através do perfil oficial do Amazon Prime Video. A produção, que conta com o ator brasileiro Marco Pigossi (Cidade Invisível) no elenco, acompanha uma nova geração de jovens superpoderosos que colocam seus limites físicos, sexuais e morais à prova na Universidade Godolkin. Gen V tem criação de Craig Rosenberg juntamente com a equipe executiva de The Boys.