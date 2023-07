Greta Gerwig, de Barbie, vai dirigir novos filmes de Nárnia para a Netflix

Greta Gerwig , diretora do live-action da Barbie, está cotada para dirigir novos filmes da franquia As Crônicas de Nárnia para a Netflix . Segundo matéria da revista norte-americana The New Yorker, Gerwig assinou um contrato para escrever e dirigir ao menos dois filmes para a plataforma de streaming. Até o momento, no entanto, não há data confirmada de gravação e estreia das obras.

Vale lembrar que a Netflix adquiriu em 2018 os direitos da obra do autor C.S. Lewis (1898 - 1963), com o intuito de produzir novos filmes e séries. Rumores sobre as adaptações da obra já existiam desde o ano passado, indicando que a companhia irá expandir o conteúdo literário em um universo de produções (similar ao do multiverso Marvel e as novas séries de Game of Thrones). Veja, a seguir, mais informações sobre.

Conforme postagem no perfil oficial The Chronicles of Narnia (via What's on Netflix) no Facebook, três produtores executivos estão escalados para as novas produções. São eles: Mark Gordon, da empresa canadense Entertainment One (eOne), Douglas Gresham, ator enteado de C.S. Lewis, e Vincent Sieber, diretor da CS Lewis Company, empresa que negociou os direitos da franquia literária para a Netflix.

Anteriormente, os dois primeiros filmes da franquia, As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2006) e O Príncipe Caspian (2008), tiveram produção e distribuição da Walt Disney. Já o terceiro, A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010), teve produção da 20th Century Fox, antes da aquisição da companhia pela Disney.

