GTA 5, Exoprimal e mais jogos chegam ao Xbox Game Pass em julho

Outras novidades do Game Pass incluem Insurgency Sandstorm, The Cave e o recente Exoprimal, game multiplayer com dinossauros da Capcom, nos videogames da linha e também para computadores. Vale lembrar que GTA 5já está disponível para os assinantes, enquanto os outros games chegam pelos próximos dias, em datas variadas. Confira, a seguir, os detalhes de cada lançamento no serviço da Xbox.

GTA 5 – Cloud, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X – Já disponível

GTA 5 traz a história do trio Michael, Trevor e Franklin em uma aventura de mundo aberto por Los Santos, versão fictícia de Los Angeles. Um dos maiores games de todos os tempos, o título volta ao Game Pass após uma temporada de disponibilidade entre 2020 e 2021. O jogo tem um grande enredo principal onde é possível alternar entre os três protagonistas a praticamente qualquer momento, além de realizar missões também no modo multiplayer. As versões de nova geração também têm incrementos gráficos e de jogabilidade.

McPixel 3 - Cloud, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC – 6 de julho

McPixel 3 é um jogo de ação com gráficos retrô, simples e com pouca profundidade. Nele o jogador controla um personagem desastrado, que precisa evitar problemas corriqueiros da forma que conseguir. O game é mais voltado para o lado do humor e com fases rápidas.

Common’hood - Cloud, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC – 11 de julho

Em Common'hood o jogador vai construir sua comunidade do zero, levantando edificações, cuidando de pessoas e lidando com desafios. É possível estabelecer um local de acampamento e começar a erguer barracas, evoluindo para prédios e depois construções mais complexas, de acordo com a evolução da sua civilização e aliados.

Insurgency: Sandstorm – PC – 11 de julho

Em julho também chega Insurgency: Sandstorm, um game de tiro intenso com elementos competitivos e cooperativos. O título preza por um certo realismo ao demonstrar batalhas em ambientes desérticos e com uma grande variedade de armas. É possível personalizar o jogador e seus equipamentos, além de participar de várias modalidades de conflitos.

Exoprimal – Cloud, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC – 14 de julho

Exoprimal será um lançamento “Day One” no Game Pass, ou seja, chega para os assinantes no mesmo dia em que chega às lojas. Neste título de ação da Capcom é preciso participar de conflitos multiplayer cooperativos e competitivos, em ambientes que também oferecem desafios diversos, como dinossauros gigantescos. O título da Capcom promete trazer diversão e um novo universo a ser explorado.

Techtonica – Cloud, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC – 18 de julho

Techtonica é outro jogo “Day One” que chega ao Game Pass. Este também é um jogo de construção e simulação, mas que o usuário tem que administrar uma fábrica em primeira pessoa. Há elementos de mineração e combate contra criaturas, o foco está na sobrevivência.

The Cave – Cloud, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X – 18 de julho

The Cave é um jogo 2D de exploração da SEGA e da Double Fine. O jogador precisa controlar personagens que exploram ambientes cavernosos e com jogabilidade de plataformas. É preciso resolver quebra-cabeças, desafios e enfrentar monstros. Este é um título bem antigo, mas elogiado por quem jogou.

