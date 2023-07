Uma publicação viralizou no Twitter nesta segunda-feira (3) depois que um brasileiro, que mora em Dublin, na Irlanda, encontrou um Mega Drive personalizado de outra brasileira no lixo. Em seu perfil na rede social, Felipe (@seufelipe), compartilhou uma foto do console e pareceu surpreso com uma gravação misteriosa no canto do videogame , que dizia que o Mega Drive tinha sido feito "especialmente para Marina Tonelli".

Nos comentários do post, que já acumula mais de 2,5 milhões de visualizações e 26,7 mil curtidas, usuários curiosos iniciaram uma espécie de "força-tarefa" para descobrir quem seria Marina Tonelli e como o videogame dela foi parar em uma lixeira em outro país. A seguir, veja mais detalhes do caso e porque o nome da menina está gravado no Mega Drive.

1 de 2 Felipe (@seufelipe) compartilhou o ocorrido no seu perfil do Twitter. — Foto: Reprodução/Twitter Felipe (@seufelipe) compartilhou o ocorrido no seu perfil do Twitter. — Foto: Reprodução/Twitter

No Twitter, Felipe contou que encontrou o console na lixeira de recicláveis no prédio onde mora, em Dublin. Respondendo a alguns comentários, ele também revelou que o videogame estava completo, com cabos e controles intactos. Por isso, decidiu levar o Mega Drive para casa e conectá-lo à TV para checar se ainda funcionava. Para sua surpresa, o videogame rodou e ainda tinha três jogos carregados, incluindo Sonic 3.

Diversos usuários interessados na história comentaram na publicação de Felipe sugerindo que ele procurasse a dona original do console da Sega. Alguns deles enviaram links de perfis do Instagram e do Linkedin de mulheres que se chamam Marina Tonelli – chegaram a encontrar uma outra pessoa de mesmo nome que também possui um Mega Drive, mas ela não é a dona do console encontrado no lixo.

Por que o nome está gravado no Mega Drive?

2 de 2 A promoção “Meu Mega Drive Personalizado" permitiu gravar nomes no console relançado em 2017 no Brasil. — Foto: Reprodução/TecToy A promoção “Meu Mega Drive Personalizado" permitiu gravar nomes no console relançado em 2017 no Brasil. — Foto: Reprodução/TecToy

Até agora o caso ainda não teve um desfecho e Marina Tonelli, dona do console encontrado por Felipe, não foi encontrada. Porém, vale ressaltar que é possível que o nome "Marina Tonelli" esteja gravado no aparelho porque a dona original participou de uma promoção da TecToy no Brasil. Em 2017, depois de anunciar o relançamento do Mega Drive no país, a fabricante lançou a campanha "Meu Mega Drive Personalizado" - uma promoção gratuita que permitia que consumidores que comprassem o console na pré-venda pudessem solicitar uma gravação personalizada de até 15 caracteres.

Com informações de Twitter e TecToy

