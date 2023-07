Homem é salvo por iPhone após cair de penhasco de 120 metros; entenda como

Um homem foi salvo com a ajuda de um recurso do iPhone 14 após sofrer um grave acidente de carro e cair de um penhasco de mais de 120 metros de altura. O caso aconteceu no último dia 21, em uma rodovia de Los Angeles, nos Estados Unidos. O iPhone foi capaz de identificar que o homem havia sofrido o acidente e ligou para os serviços de emergência, que se dirigiram até o local e fizeram o resgate.

Os recursos do iPhone que ajudaram a salvar a vida do homem foram as funções de Detecção de Acidentes e SOS de Emergência via satélite, ambos anunciados pela Apple junto ao lançamento do iPhone 14, em 2022. O homem, que não foi identificado, foi encontrado ao fim de um penhasco e precisou ser içado por um helicóptero.

De acordo com informações das autoridades locais, os serviços de emergência foram acionados pelo iPhone por volta de 22h50. Quando os paramédicos chegaram ao local, ouviram o homem gritar e identificaram que ele estava preso em um desfiladeiro sem saída. O local, além de remoto, não tinha sinal de telefonia.

Em entrevista ao canal de TV CBS News, Mike Leum, um dos oficias que prestou os primeiros socorros, revelou que o homem tinha um ferimento na cabeça que sangrava muito. Por conta disso, a impressão que Mike teve era de que o rapaz não teria sobrevivido se o iPhone não tivesse notificado os serviços de emergência. "Acredito que, se não tivéssemos essas boas informações de localização em tempo hábil, ele provavelmente teria sangrado [até a morte]", apontou Leum. "Eu fiquei dizendo a ele como ele era sortudo", revelou o socorrista.

Detecção de Acidentes e SOS de Emergência via satélite do iPhone

Com a Detecção de Acidentes, o iPhone foi capaz dedefinir o momento exato em que o usuário sofreu a colisão. A funcionalidade usa os dados do GPS e os sensores de movimento do celular, como o giroscópio, acelerômetro e barômetro, para identificar quebras no padrão de comportamento do celular e identificar acidentes com precisão. De acordo com a Apple, a funcionalidade é capaz de detectar impactos frontais, laterais e traseiros, além de capotamentos - que foi o caso do rapaz.

Quando um acidente é detectado pelo iPhone, o celular soa um alerta e exibe um controle deslizante na tela para que o usuário possa entrar em contato com os serviços de emergência. No entanto, se o usuário não conseguir responder ou estiver longe do celular no momento do acidente, o dispositivo inicia uma contagem de 20 segundos e liga para os serviços de emergência de forma automática.

Já o SOS de Emergência via satélite é capaz de entrar em contato com contatos ou serviços de resgate mesmo quando o usuário estiver em um local sem sinal de Wi-Fi ou de telefonia. Nesses casos, o iPhone tenta estabelecer uma conexão via satélite para que usuário receba a ajuda necessária, sendo capaz de enviar uma mensagem de socorro contendo suas coordenadas de localização exatas.

Steve Goldsworthy, outro socorrista que atuou no resgate do rapaz, disse que seria praticamente impossível encontrá-lo sem a ajuda do iPhone. "Ele estava a mais de 100 metros de profundidade em um desfiladeiro praticamente sem saída. Então, quem sabe quando, ou se, o teríamos localizado", declarou.

Vale dizer que o recurso de Detecção de Acidentes é uma função nativa da Apple em dispositivos como iPhone 14 e Apple Watch Series 8, SE (2ª geração) e Ultra. Já o SOS de Emergência via satélite está disponível apenas em modelos de iPhone 14,14 Plus e Pro com iOS 16.1 ou posterior. Além disso, a conexão via satélite não está disponível em todos os países. Segundo informações da Apple, o recurso pode ser utilizado apenas na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, EUA, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido.

Com informações de CBSNews, IndiaToday e Apple (1/2).

