ID.Buzz: Volkswagen anuncia nova Kombi elétrica no Brasil

A Volkswagen anunciou o ressurgimento da Kombi, mas agora em uma versão moderna e 100% elétrica, batizada de ID.Buzz. Como parte das comemoração dos 70 anos de operação no Brasil, a fabricante lançou nesta segunda-feira (3) a releitura do clássico com um comercial especial em que Maria Rita e Elis Regina cantam juntas. Produzido com ajuda da inteligência artificial , o filme traz Maria Rita dirigindo o novo ID.Buzz e Elis pilotando a Kombi clássica. Neste primeiro momento, a montadora disponibilizará apenas um lote limitado com 70 unidades do veículo no Brasil, mas o preço ainda não foi divulgado.

O carro chega ao Brasil dez anos após o encerramento da produção do modelo original. Em consonância com a modernidade, a "nova Kombi" elétrica está equipada com um quadro de instrumentos digital e tela multimídia de 12 polegadas capaz de espelhar celulares sem uso de fio e é compatível com 30 sistemas de assistência a bordo. Além disso, portas de carregamento USB estão disponíveis ao longo do espaço interno do veículo.

2 de 2 ID.Buzz chega ao país dez ano após o encerramento da produção da Kombi — Foto: Divulgação/Volkswagen ID.Buzz chega ao país dez ano após o encerramento da produção da Kombi — Foto: Divulgação/Volkswagen

Graças à plataforma modular elétrica (MEB) da Volkswagen, o veículo conta com tecnologia de ponta para fornecer recursos diversos recursos que auxiliam a direção. Com o Travel Assist, por exemplo, o veículo pode ajudar o motorista a manter o carro no centro da faixa, ajustar a velocidade de acordo com as limitações de cada via e pode auxiliar a fazer curvas com mais segurança.

O ID. Buzz possui um motor traseiro com 204 cv. Sua bateria tem capacidade de 77 kWh e pode ser recarregada com uma potência máxima de 170 kW. De acordo com a Volkswagen, o veículo pode recuperar até 80% da carga em cerca de 30 minutos na estação de carregamento rápido.

Com comprimento de 4,7 m, o ID.Buzz conta com um amplo espaço interno e pode transportar até sete pessoas. Quanto ao design, a semelhança com a clássica Kombi acontece quase que instantaneamente ao se deparar com o enorme logotipo redondo e a pintura "saia e blusa" formando um "V" na dianteira. Contudo, o ID.Buzz também mostra ter identidade própria ao exibir faróis triangulares interligados por uma barra iluminada. As lanternas traseiras verticais também deram lugar a um conjunto horizontal interligado.

A Volkswagen ainda não divulgou o preço oficial do ID.Buzz no Brasil. No site oficial da fabricante na Alemanha, o veículo aparece à venda por a partir de € 54.270 — cerca de R$ 284.990 no câmbio do dia, sem contar impostos.

Com informações de Volkswagen (1 e 2)

