IEM Cologne 2023: como assistir aos jogos de FURIA e Imperial no Play-In

Vale lembrar que o torneio marca a estreia de Gabriel “ FalleN ” Toledo e Marcelo “chelo” Cespedes na equipe FURIA, que se juntaram ao time no último dia 3 de julho. A seguir, veja onde e quando assistir a Play-In do IEM Cologne 2023.

Como assistir aos jogos da FURIA, agora com FalleN, e Imperial no IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/FURIA

A transmissão do IEM Cologne 2023 será feita diretamente a partir dos canais do streamer brasileiro Alexandre "Gaules" Borba, além dos perfis oficiais da ESL, a organizadora da competição, no YouTube e na Twitch, com transmissão em inglês, espanhol e francês. O torneio começa na quarta-feira (26) a partir das 9h30, horário de Brasília, mas as equipes brasileiras só entram em cena à tarde: a Imperial joga ao 12h, enquanto a FURIA começa sua partida às 13h15. Vale lembrar que, em caso de vitória da dupla, ambas se enfrentam na quinta-feira (27) por uma vaga direta na fase de grupos.