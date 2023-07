IEM Cologne 2023: veja tabela e resultados da fase de grupos

A fase de grupos da IEM Cologne 2023 acontece no Palladium Köln, mesmo palco do Play-In. Oito times já estavam classificados de forma antecipada, sendo eles Heroic, GamerLegion, Cloud9, ENCE, Team Vitality, Natus Vincere, G2 Esports e FaZe Clan. Pelo Play-In, avançaram mais oito equipes: MOUZ, Fnatic, Astralis, Monte, TheMongolZ, OG, 9INE e Ninjas in Pyjamas. Únicos representantes do Brasil, FURIA e Imperial Esports não conseguiram avançar e foram eliminados após derrotas para The MongolZ e Ninjas in Pyjamas, respectivamente.

O formato da fase de grupos divide as 16 equipes em dois grupos com oito competidoras cada. Ambos os grupos funcionam no formato de eliminação dupla, com chave superior e inferior, e contam com três vagas cada um. Avançam os dois times que chegarem à final da chave superior e os vencedores da das finais da chave inferior. O campeão do grupo avança diretamente para a fase semifinal, enquanto os demais irão para as quartas de final dos playoffs. Vale lembrar que todos os duelos serão resolvidos em séries melhores de três partidas (MD3).