Imposto de Renda 2023: consulta do 3º lote é liberada hoje; saiba ver

Nas próximas linhas, veja como consultar se você está no 3º lote da restituição do Imposto de Renda 2023, quais são os critérios de prioridade e confira ainda o calendário com as datas previstas para o pagamento dos demais grupos.

Tutorial mostra como utilizar a Declaração Pré-Preenchida do Imposto de Renda por meio do computador — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Qual é o público prioritário da restituição do imposto de renda no 3º lote?

A restituição do Imposto de Renda 2023 será feita em cinco lotes. Os dois primeiros já foram pagos, e o terceiro tem pagamento agendado para 31 de julho de 2023. Abaixo, confira o calendário completo dos lotes remanescentes do IRPF deste ano:

Como consultar se você recebe no 3º lote da restituição do Imposto de Renda 2023?

A consulta do 3º lote do Imposto de Renda 2023 está disponível no site oficial da Receita Federal. Para consultar se você será restituído na próxima segunda-feira, você deve abri-lo no navegador (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/) e, então, inserir seu CPF e data de nascimento. Na opção "Exercício", selecione o ano referente à declaração - no caso, 2023.