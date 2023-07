Imposto de Renda 2023: restituição do 3º lote cai hoje; veja se você recebe

A restituição do 3º lote do Imposto de Renda (IRPF) 2023 começa nesta segunda-feira (31). Para esta etapa, está prevista a devolução de R$ 7,5 bilhões para mais de 5,6 milhões de contribuintes. Não tem horário certo para o pagamento da restituição, mas, em geral, ele costuma ser feito já no horário da manhã. Vale dizer que há ainda outros dois lotes para serem pagos aos brasileiros em 2023. A seguir, saiba como consultar se você recebe no 3º lote pelo site da Receita Federal e pelo app IRPF, disponível para celulares Android e iPhone (iOS).