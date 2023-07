Influenciadora cria clone para ganhar R$ 24 milhões como 'namorada virtual'

Uma influenciadora digital com mais de 1,8 milhão de seguidores no Snapchat criou uma versão virtual de si mesma para interagir com seus fãs por US$ 1 (pouco menos de R$ 5, em conversão direta) por minuto. Caryn Marjorie, de 23 anos, lançou o chatbot CarynAI (https://caryn.ai/), descrito como uma "namorada virtual", no início de maio deste ano. Desde então, a plataforma acumula mais de mil inscritos, e a influenciadora espera lucrar mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 24 milhões) por mês com o serviço. Entenda mais detalhes do caso a seguir.

1 de 3 A influencer Caryn, que criou um clone de si para funcionar como "namorada virtual". — Foto: Reprodução/Twitter A influencer Caryn, que criou um clone de si para funcionar como "namorada virtual". — Foto: Reprodução/Twitter

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Veja no Fórum do TechTudo

O chatbot criado por Caryn e sua equipe é baseado em inteligência artificial (IA) e pode reproduzir a voz da influenciadora para manter uma conversa com seus seguidores como se fosse ela mesma. Para funcionar, ele usa a API do ChatGPT-4 da OpenAI. De acordo com uma reportagem do portal Fortune, a voz foi "clonada" a partir dos vídeos publicados por ela em seu canal do YouTube.

Segundo a equipe que desenvolveu o chatbot CarynAI, o propósito da plataforma é criar uma "experiência imersiva" para os fãs de Caryn. Por isso, eles codificaram a voz da jovem, seus comportamentos e sua personalidade para que o robô pudesse conversar com os seguidores da celebridade da internet da mesma forma como a "Caryn do mundo real" faria.

2 de 3 Site com informações sobre Caryn AI, versão virtual da influenciadora. Na tela: "A primeira influencer transformada em inteligência artificial. — Foto: Reprodução/Caryn AI Site com informações sobre Caryn AI, versão virtual da influenciadora. Na tela: "A primeira influencer transformada em inteligência artificial. — Foto: Reprodução/Caryn AI

No início de maio deste ano, a influenciadora disponibilizou uma versão beta do chatbot e, logo na primeira semana, conseguiu lucrar mais de US$ 70 mil (quase R$ 338 mil) com o serviço. Caryn acredita que possa obter lucros de até US$ 5 milhões (cerca de R$ 24 milhões) por mês com sua versão virtual se pouco mais de 1% da sua base de seguidores se inscrever na plataforma.

Segundo o portal Insider, Caryn espera que sua versão feita com inteligência artificial possa "curar" a solidão de seus seguidores. Apesar disso, ela afirma que o chatbot não será capaz de substituí-la. "CarynAI é apenas uma extensão de mim, uma extensão da minha consciência. Se você precisa de alguém para ser reconfortante ou amoroso, ou se apenas quiser reclamar sobre algo que aconteceu na escola ou no trabalho, CarynAI sempre estará lá para você", declarou a influenciadora.

3 de 3 OnlyFans é site que permite monetizar conteúdos publicados. — Foto: Reprodução/Getty Images OnlyFans é site que permite monetizar conteúdos publicados. — Foto: Reprodução/Getty Images

As novas tecnologias de IA parecem bastante promissoras e devem permitir que diversos criadores de conteúdo consigam gerar receita oferecendo um conteúdo mais exclusivo e personalizado, assim como Caryn. Atualmente, influenciadores que desejam manter algum nível de proximidade com os fãs cobrando por esse serviço podem recorrer a plataformas como o OnlyFans, por exemplo.

Por meio do site, é possível cobrar por inscrições ou publicações específicas, lucrar com transmissões ao vivo, gorjetas e com mensagens pagas. Os ganhos obtidos com a plataforma podem variar dependendo do criador de conteúdo e são influenciados, principalmente, pelo engajamento da base de fãs. No entanto, especula-se que um criador de conteúdo com cerca de 1000 inscritos possa ganhar de US$ 49 a US$ 2,4 mil por mês (entre R$ 235 a R$ 11.500, em conversão direta).

Com informações de Insider, Twitter e CarynAI

🎥 Renda extra na Internet: veja formas de ganhar dinheiro online