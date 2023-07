Influenciadora 'robô' viraliza, confunde usuários e ganha até declaração

Uma influenciadora criada por inteligência artificial (IA) está causando um verdadeiro alvoroço nas redes. Seu nome é Milla Sofia, ela tem 19 anos e costuma postar fotos de biquini e em viagens, assim como uma influenciadora normal. O fato curioso é que, apesar de acumular mais de 150 mil seguidores no TikTok e no Instagram, Sofia não existe. Suas fotos, por mais que pareçam reais, são geradas por softwares de inteligência artificial. A seguir, saiba mais detalhes do caso.