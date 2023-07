Instagram não carrega? App apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O Instagram está instável nesta quarta-feira (05). De acordo com relatos dos usuários nas redes sociais, o app apresenta erro no carregamento dos feed e dos stories, o que vem comprometendo a funcionalidade dos recursos. Dados do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas feitas no Google, indicam que houve aumento súbito na pesquisa por termos como "Instagram instável" e "Instagram não carrega".