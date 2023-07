Instagram não carrega? App apresenta instabilidade para alguns usuários

O Instagram está instável para alguns usuários nessa sexta feira (30). De acordo com relatos em redes sociais, o app vem sofrendo com bugs e problemas como estar fechando sozinho. No Downdetector, site que monitora as quedas de serviço, as reclamações começaram por volta das 6h da manhã e atingiram o pico às 10h16, quando somavam mais de 90 reclamações. O período coincide com o lançamento do Threads, rede social da Meta que teve mais de 10 milhões de downloads nos últimos dois dias, o que fez usuários se perguntarem se havia relação entre os fatos.