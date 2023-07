Interestelar: veja sinopse do filme dirigido por Christopher Nolan

Estrelado por Matthew McConaughey (True Detective) no papel do protagonista Joseph Cooper e Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada) interpretando a Dra. Amelia Brand, o elenco de Interestelar ainda reúne grandes nomes do cinema mundial. Entre eles, Matt Damon (Perdido em Marte) vivendo Dr. Mann, Jessica Chastain (As Agentes 355) dando vida à Murphy Cooper e Timothée Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome) como o jovem Tom Cooper.