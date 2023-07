iPhone 11 vale a pena? Conheça os prós e contras antes de comprar

Atualmente, o iPhone 11 pode ser encontrado muito mais barato que o seu preço de lançamento. Na Amazon, o modelo de 64 GB aparece pelo valor de R$ 2.774. O site oferece ainda o celular com 128 GB e três opções de cor: preto, vermelho e branco. A chegada em 2022 do iPhone 14 não desmotivou os fãs da Apple, que ainda encontram no smartphone uma ficha técnica relevante, com destaque para a câmera e duração da bateria.

iPhone 11 em mãos: saiba tudo sobre o lançamento Apple de 2019

Qual o celular com melhor bateria? Opine no Fórum TechTudo

Mas será que ainda vale a pena comprar o modelo de 2023? O guia abaixo feito pelo TechTudo traz alguns critérios importantes para avaliar antes de comprar o iPhone 11. Eles são divididos em pontos positivos e pontos negativos, como mostra o índice a seguir.

Pontos Positivos

Câmeras Bateria Carregamento rápido eSIM

Pontos negativos

Tela inferior Fica devendo MagSafe Sem expansão de memória por cartão SD Sem carregador e sem fone

PONTOS POSITIVOS

1. Câmeras

2 de 8 Câmera dupla do iPhone 11 tem 12 MP — Foto: Divulgação/Apple Câmera dupla do iPhone 11 tem 12 MP — Foto: Divulgação/Apple

A Apple é conhecida por incluir câmeras de boa qualidade em seus aparelhos, e com o iPhone 11 não foi diferente. O sensor duplo de 12 megapixels oferece qualidade só encontrada em outros aparelhos topo de linha. A tecnologias de dual pixel e HDR permitem ganhos de qualidade de imagem, garantindo fotos bem definidas.

É possível também filmar em 4K com o módulo de câmeras principal e com o sensor frontal, que, assim como os demais, conta com 12 MP. Além disso, a estabilização de imagem está presente em ambas as câmeras, sendo a estabilização ótica OIS para a primeira e digital EIS para a segunda. No quesito fotografia, o comprador do iPhone 11 deve ficar satisfeito.

2. Bateria

3 de 8 Uma carga do iPhone 11 deve garantir até 17 horas de vídeo — Foto: Divulgação/Ugreen Uma carga do iPhone 11 deve garantir até 17 horas de vídeo — Foto: Divulgação/Ugreen

Os 3.110 mAh da bateria são otimizados via software e devem garantir até 17 horas de reprodução de vídeo ininterrupta, segundo a Apple - números excelentes para um smartphone. Além disso, o aparelho é compatível com carregadores sem fio padrão Qi. Por fim, a Apple garante que ele suporta a reprodução de áudio por até 65 horas ininterruptas, números que devem satisfazer quem usa o celular de maneira moderada.

3. Carregamento rápido

4 de 8 Conector Lightning está em uso desde 2012 no iPhone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Conector Lightning está em uso desde 2012 no iPhone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além de uma bateria volumosa e otimizada para trabalhar em conjunto com o iOS, o iPhone 11 é compatível com carregamento rápido de 18W, e deve proporcionar a recarga da metade da bateria em até 30 minutos. Tal característica deixa os compradores do smartphone em uma posição mais confortável, caso façam uso mais intenso do aparelho ao longo do dia.

4. eSIM

5 de 8 O iPhone 11 foi anunciado em 2019 com a possibilidade de usar o eSim — Foto: Reprodução/ Apple O iPhone 11 foi anunciado em 2019 com a possibilidade de usar o eSim — Foto: Reprodução/ Apple

O iPhone 11 repetiu a geração anterior e trouxe o eSIM, recurso que possibilita que o smartphone tenha suporte a dois chips simultaneamente – um físico e outro virtual. A tecnologia requer apenas uma configuração nos ajustes do iOS para incluir um número de telefone, seja ele corporativo ou pessoal. Todo trabalho pode ser feito por meio de um QR Code ou app oficial, ambos fornecidos pela empresa de telefonia.

PONTOS NEGATIVOS

1. Tela inferior

6 de 8 iPhone 12 conta com telas OLED — Foto: Foto: Reprodução/Tech Radar iPhone 12 conta com telas OLED — Foto: Foto: Reprodução/Tech Radar

Os aparelhos da Apple usualmente contam com telas de boa resolução, e o iPhone 11, com o seu painel de LCD, não é exceção. Apesar disso, os modelos mais novos, tais como iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14, contam com uma evolução das telas, combinando a tecnologia retina com um painel de XDR OLED. Deste modo, nos smartphones mais modernos as cores do display devem aparecer mais vívidas e brilhantes, algo notável ao posicionar os aparelhos lado a lado.

2. Fica devendo MagSafe

Apple introduz MagSafe ao iPhone — Foto: Divulgação/Apple

o MagSafe é uma tecnologia que combina acessórios Apple à conexão via magnetismo. A tecnologia está presente em diversos acessórios como capinhas, carteiras e o carregador sem fio da marca. No entanto, essa tecnologia só apareceu na geração seguinte do iPhone 11. Deste modo, os compradores do smartphone de 2019 terão que se contentar com o habitual carregamento por fio.

3. Sem expansão de memória por cartão SD

7 de 8 Cartão de memória Micro SD geralmente fica alocado na parte lateral dos celulares — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Cartão de memória Micro SD geralmente fica alocado na parte lateral dos celulares — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

A memória disponível em um celular pode, muitas vezes, ser fator preponderante na compra do aparelho. O iPhone 11 oferece opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB de armazenamento, mas não há possibilidade de expansão via cartão microSD, como ocorre em alguns concorrentes

Essa característica é comum no celular da Apple, então é importante ter atenção na hora da compra. Caso o comprador costume guardar muitas fotos e vídeos ou baixar um grande número de aplicativos, vale a pena gastar um pouco mais e optar pelos modelos com mais armazenamento.

4. Sem carregador e sem fone

8 de 8 Caixa do iPhone só vem com cabo Lightning — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Caixa do iPhone só vem com cabo Lightning — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Assim como nos modelos mais recentes, o iPhone 11 também não vem com carregador completo e os fones de ouvido, trazendo apenas o cabo USB-Lightning. De acordo com a Apple, a retirada dos itens tem como objetivo a preservação ambiental. E, apesar dos recorrentes protestos de fãs da marca ao redor do planeta, a prática não foi revertida e se mantém até o atual iPhone 14.

Especificações do iPhone 11 Especificações iPhone 11 Lançamento setembro de 2019 Preço de lançamento R$ 4.999 Preço atual R$ 2.774 Tela 6,1 polegadas Resolução de tela HD+ (1792 x 828 pixels) Processador Apple A13 Bionic (seis núcleos de até 2,65 GHz Memória RAM 4 GB Armazenamento 64 GB, 128 GB e 256 GB Cartão de memória não Câmera traseira dupla, 12 MP + 12 MP Câmera frontal 12 megapixels Bateria 3.110 mAh Sistema operacional iOS 13 Dimensões e peso 150.9 x 75.7 x 8.3 mm; 194 gramas Cores disponíveis preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco

Com informações de Apple

Gostou dos produtos? Compre aqui CÂMERA DUPLA iPhone 11 (64 GB) R$ 2.825 Ir à loja