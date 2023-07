iPhone 14 e 14 Plus estão com desconto no Prime Day; veja se vale a pena

Os iPhones 14 e 14 Plus estão em promoção no Amazon Prime Day , que acontece nesta terça (11) e quarta-feira (12). O iPhone 14 de 128 GB teve R$ 577 de desconto, caindo de R$ 5.576 para R$ 4.999 . Já o iPhone 14 Plus de 128 GB passou de R$ 6.799 por R$ 5.999 — queda de R$ 800 . Os modelos estão entre as melhores escolhas do mercado para quem busca um celular premium de alta performance e têm especificações bem semelhantes, mas diferem em alguns aspectos, que podem deixar o consumidor em dúvida na hora da compra. Além da tela do iPhone 14 Plus ser maior, a capacidade da bateria também é superior à do iPhone 14, por exemplo.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

Tela

O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus recebe uma tela maior, de 6,7 polegadas — o mesmo tamanho dos modelos Pro Max. O display de 120 Hz é painel OLED, chamado pela Apple de Super Retina XDR, com proteção e pico de brilho de 1.200 nits (HDR), proporção de contraste de 2.000.000:1 e Dolby Vision.

2 de 5 iPhone 14 tem tela de 6,1 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 tem tela de 6,1 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Desempenho e armazenamento

Ambos modelos acompanham chip A15 Bionic (mesmo chip usado no iPhone 13), com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. A empresa reforça que o design interno do A15 oferece melhor eficiência térmica, o que garante mais tempo de uso. Os aparelhos têm 6 GB de memória RAM e vêm com três opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Bateria

A principal diferença entre os modelos está na bateria. A capacidade do iPhone 14 Plus é estimada em 4.323 mAh, contra 3.279 mAh do iPhone 14. Na ficha técnica do irmão mais potente, é possível conferir que ele dura cerca de 26 horas reproduzindo vídeos. No iPhone 14, esse número é de 20 horas.

3 de 5 O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus ganha tela maior, de 6,7 polegadas — Foto: Reprodução/Apple O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus ganha tela maior, de 6,7 polegadas — Foto: Reprodução/Apple

Design

Ambos iPhones contam com design em Ceramic Shield, tecnologia utiliza a aplicação de cristais de nano-cerâmica na composição do vidro, na parte da frente. A parte de trás é em vidro e tem estrutura de alumínio aeroespacial, o que traz resistência e um melhor desempenho térmico. A tela e laterais são de linhas retas, completando o visual com um estilo clean e industrial. O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus vêm em cinco cores: meia-noite, roxo, estelar, azul, amarelo e vermelho.

4 de 5 iPhone 14 estelar — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 estelar — Foto: Laura Storino/TechTudo

Câmera

Um dos atrativos do iPhone 14 e do iPhone 14 Plus é a câmera, que gera fotos em altíssima qualidade. O módulo duplo de câmeras tem lente principal com 12 MP, sensor maior e mais capacidade de captar a luz, com um aumento de 49% em condições de baixa luz; e lente de cinco elementos ultrawide de 12 MP. O sistema tem zoom óptico de 2x e digital de 5x.

A câmera frontal de 12 MP promete selfies melhores com novo sistema de foco automático em conjunto com a tecnologia TrueDepth, que percebe a profundidade do ambiente. Além disso, os modelos conseguem gravar vídeos 4K a até 60 quadros por segundo ou no Modo Cinema em 4K a 30 quadros por segundo.

5 de 5 iPhone 14 mantém a câmera dupla na traseira como os modelos anteriores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 mantém a câmera dupla na traseira como os modelos anteriores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Sistema

Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 14 Plus vêm com o iOS 16. Os dois modelos têm suporte à atualização do iOS 17, prevista para ser lançada em setembro, junto com o iPhone 15.

