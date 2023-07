iPhone 14 Plus vs Nothing Phone (2): qual é mais veloz? Descubra

O iPhone 14 Plus e o Nothing Phone (2) foram colocados frente a frente em um teste de velocidade realizado pelo canal do YouTube PhoneBuff. No experimento, o modelo da marca europeia Nothing, equipado com o potente processador Snapdragon 8+ Gen 1 e 12 GB de RAM, mostrou-se mais veloz que o consagrado celular da Apple. Apesar de contar com configurações robustas, como processador Apple A15 Bionic e 6 GB de RAM, o iPhone 14 Plus não conseguiu acompanhar o desempenho do rival e perdeu por 6 segundos de diferença.