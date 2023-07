iPhone 15 pode vir com bateria muito maior, diz rumor; saiba tudo

O iPhone 15 pode trazer baterias melhores do que as gerações anteriores. É o que afirma um rumor publicado pelo site chinês ITHome nesta terça-feira (4). Se as informações vazadas estiverem corretas, o iPhone 15 Plus deverá ter a capacidade mais alta entre os novos modelos, com 4.912 mAh no total. Vale dizer que, até o momento, não há como saber qual será a autonomia deles, ou seja, qual pode ser o ganho em horas no final do dia.