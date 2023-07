iPhones da primeira geração podem ser leiloados por mais de R$ 1 milhão

A plataforma de leilões, LCG Auctions, espera arrecadar de US$ 50 mil a US$ 100 mil (R$ 241.740 a R$ 483.480) com a versão de 4 GB, considerada a "mina de ouro" do leilão. O modelo com 16 GB, por sua vez, pode receber lances entre US$ 20 mil e US$ 30 mil (R$ 96.696 a R$ 145.044). Há duas versões com 8 GB: o padrão europeu promete arrecadar de US$ 10 mil a US$ 20 mil (R$ 48.348 a R$ 96.696); o modelo global, de US$ 45 mil a US$ 60 mil (R$ 217.566 a R$ 290.088). A seguir, confira mais detalhes das "relíquias" disponíveis.