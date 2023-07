Iron Lung: história, gameplay e requisitos do game de terror em submarino

Iron Lung é um game de terror independente em primeira pessoa que se passa todo dentro de um submarino no qual o jogador fica confinado. O jogo feito por David Szymanski, criador de Dusk e The Moon Sliver, se passa em um mundo futurista no qual apenas poucos membros da raça humana sobreviveram a um misterioso evento. Agora, eles precisam de recursos para se manter vivos dentro deste pesadelo aquático.

O lançamento do game foi em 10 de março de 2022, porém ele ganhou grande popularidade devido à semelhança com a tragédia do submarino Titan em junho de 2023. Iron Lung está disponível para Nintendo Switch e PC (via Steam) por R$ 12,39.

1 de 2 Iron Lung é um jogo de terror em um submarino no qual o jogador navega apenas por instrumentos pelas profundezas — Foto: Reprodução/Steam Iron Lung é um jogo de terror em um submarino no qual o jogador navega apenas por instrumentos pelas profundezas — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são os melhores jogos de terror? Comente no Fórum TechTudo

História de Iron Lung

Iron Lung se passa em um universo que está lentamente morrendo após um inexplicável acontecimento, no qual todas as estrelas conhecidas e planetas habitáveis desapareceram de repente. O fenômeno batizado de "O Arrebatamento Silencioso" (The Quiet Rapture) deixou para trás apenas alguns humanos que estavam em estações espaciais ou espaçonaves no momento do ocorrido. Porém, estes poucos sobreviventes se encontram em um mundo sem recursos, em uma jornada desesperada para encontrarem uma forma de continuarem vivos ou descobrirem o que aconteceu.

Em algumas luas iluminadas pela luz residual das estrelas desaparecidas foram encontrados fenômenos incomuns chamados de "Oceano de Sangue", com misteriosas construções em suas profundezas. O jogador controla um condenado, forçado a entrar no submarino improvisado, o Iron Lung (Pulmão de Ferro), que não foi projetado para suportar esta profundidade. Caso consiga retornar com vida, ele ganhará sua liberdade. No entanto, parece haver algo a mais nesse oceano além de seu submarino.

Gameplay de Iron Lung

Iron Lung é jogado em primeira pessoa, e se passa no pequeno submarino, cujo tamanho é equivalente a uma pequena sala com visuais retrô. Devido à profundidade, a janela do veículo precisa ficar fechada o tempo todo. A única forma de ver o exterior é através de uma câmera de baixa resolução, que tira fotos para onde o submarino está virado. Para guiar o veículo, o jogador utiliza apenas o movimento por coordenadas, uma seta que indica o ângulo do submarino e um mapa incompleto das profundezas. Quando o jogador se aproxima demais de paredes e obstáculos, um sensor de movimento o alerta, já que uma colisão causa um Game Over.

2 de 2 Em Iron Lung a única forma de ter uma visão externa é através de uma câmera de baixa resolução no submarino — Foto: Reprodução/Steam Em Iron Lung a única forma de ter uma visão externa é através de uma câmera de baixa resolução no submarino — Foto: Reprodução/Steam

Seu objetivo é tirar fotos de algumas construções marcadas em seu mapa antes que seu oxigênio acabe. Ocasionalmente, podem acontecer alguns acidentes como incêndios, que consumirão ainda mais do seu já escasso ar. Outras coisas misteriosas podem ativar os detectores de proximidade, o que causa uma sensação de medo e paranoia. Toda a experiência dura por volta de uma hora, dependendo de sua navegação.

Requisitos de Iron Lung

Os requisitos mínimos de Iron Lung são extremamente leves, então praticamente qualquer computador moderno deve ser capaz de rodá-lo. Por ser um jogo simples, o criador do game David Szymanski colocou algumas piadas em seus requisitos, como suporte a um "Windows 9", requisitos de 1 MB de memória RAM, qualquer processador e placa de vídeo da última década. Além disso, ele colocou até uma nota: "Você consegue rodar isso".

Iron Lung - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7/8/9/10 (64 Bits) Processador: Qualquer um da última década Memória RAM: 1 MB Placa de vídeo: Qualquer uma da última década Armazenamento: 200 MB de espaço disponível Placa de som: Qualquer uma Outras observações: Você consegue rodar isso

Com informações de Steam, Nintendo Game Store

🎥 5 jogos para jogar via Xbox Cloud Gaming