Itaú com problemas? Usuários apontam instabilidade no app do banco

O Banco Itaú apresenta instabilidade no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) nesta sexta-feira (7). Segundo relatos de usuários no Twitter, a falha impede até a realização de transações via Pix. Dados do Downdetector, plataforma que monitora serviços online, mostram que as falhas começaram por volta de 9h50 de hoje, e as notificações ultrapassam a marca de 255 às 10h35. Em nota enviada ao TechTudo, o banco informou que por volta de 11h30 "as transferências via Pix já foram totalmente normalizadas. O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente".