JBL Boombox 1: veja ficha técnica da caixa de som, preço no Brasil e mais

A JBL Boombox foi lançada no Brasil em março de 2018 , com design que lembra as antigas caixas de som dos anos 90. Entre os destaques das especificações está a bateria da JBL Boombox 1, que promete durar até 24 horas com seus 20.000 mAh e ainda consegue carregar smartphones e tablets. O modelo Bluetooth conta com ficha técnica de respeito, que promete som potente e graves marcantes.

A caixa desembarcou no Brasil com preço de R$ 2.499, mas atualmente só é possível encontrar opções usadas por valores próximos dos R$ 1 mil. Em 2018, foi considerada o melhor alto-falante portátil do mundo pela Associação Europeia de Imagem e Som (EISA). A linha já tem outros dois novos modelos, as JBL Boombox 2 e 3. A seguir, você pode conferir todos os detalhes da ficha técnica da JBL Boombox 1.

O TechTudo reúne abaixo seis quesitos importantes para avaliar se ainda vale a pena comprar a JBL Boombox 1. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Ficha Técnica Design Potência e som Recursos e conexões Bateria Preço

1. Ficha Técnica

Versão do Bluetooth: 4.2

Transdutores: 2 woofers de 4" e 2 tweeters de 20 mm

Potência de saída: 2 x 30 Watt RMS (AC) e 2 x 20 Watt RMS (bateria)

Resposta de frequência: 50 Hz a 20 kHz

Relação sinal/ruído: 80 dB

Tempo de carga da bateria: aproximadamente 6,5 horas

Tempo de reprodução de músicas: até 24 horas

Dimensões: 25,45 x 45,85 x 19,55 cm

Peso: 5,25 kg

Cores: preto

Extras: Connect+ e certificação IPX7

Preço de lançamento: R$ 2.499

2. Design

Inspirada nas caixas de som dos anos 90, a Boombox 1 traz aquela típica alça para segurar enquanto apoia o aparelho no ombro. O detalhe está presente mais pelo tom nostálgico do que para ser utilizado de fato: a caixa pesa 5,25 kg, com 45,85 cm de comprimento, 25,45 cm de largura na parte mais grossa e 19,55 cm na mais estreita. O transporte pela alça é até possível, mas não exatamente fácil.

O corpo possui certificação de impermeabilidade IPX7. Isso quer dizer que a caixa da JBL suporta jatos de água e pode ser submersa em até 1 metro de profundidade por no máximo 30 minutos, desde que a tampa esteja fechando as portas e conexões. O aparelho é fabricado somente na cor preta.

3. Potência e som

A proposta do JBL Boombox é oferecer grande potência para um modelo wireless, privilegiando a reprodução dos graves. Para isso, a marca incluiu dois woofers de 4 polegadas – os alto-falantes responsáveis por reproduzir frequências graves e médias. Já os agudos são executados por dois tweeters de 20 mm, muito menores que os destinados aos graves.

O conjunto consegue atingir uma potência total de 60 Watt RMS (2 x 30 Watt RMS) quando ligado na tomada. Se a caixa estiver funcionando apenas na bateria, a potência total cai para 40 Watt RMS (2 x 20 Watt RMS).

A resposta de frequência é de 50 Hz a 20 kHz – isso significa que a Boombox deve reproduzir quase toda a gama de sons que o ouvido humano é capaz de captar (20 Hz a 20 kHz). A relação sinal-ruído é de 80 dB, considerada suficientemente alta para emitir sons limpos – quanto maior a SNR, melhor, pois indica quantas vezes o nível do sinal é maior do que o nível de ruído.

4. Recursos e conexões

A JBL Boombox traz Bluetooth 4.2 e pode ficar até 10 metros de distância dos dispositivos aos quais está conectada. O modelo permite ligar dois celulares ou tablets simultaneamente, que poderão controlar a caixa de som de maneira alternada. Esse recurso dispensa aplicativos, pondendo ser usado com smartphones de qualquer marca.

A caixa conta com JBL Connect+, permitindo conectar mais de 100 caixas de som da marca que também tenham o recurso, como a JBL Flip 4. A proposta é aumentar a potência do som, mas vale ressaltar que todos os aparelhos devem estar no raio de alcance do Bluetooth – no caso, em 10 metros. A conexão continua sendo feita pelo app JBL Connect, disponível para iPhone (iOS) e Android.

Com microfone integrado, o aparelho também permite atender chamadas do celular e tem suporte às assistentes de voz Siri e Google Assistente. Basta tocar no botão "Assistente de voz" no aplicativo JBL Connect para transformar o botão físico "play" da Boombox em uma chave de ativação das assistentes, fazendo com que a caixa possa ser usada para enviar comandos.

Embaixo da tampa protetora, o modelo traz duas portas USB para carregamento de smartphones e tablets. Há ainda uma terceira entrada micro USB, destinada exclusivamente à atualização no firmware, conector de 3,5 mm para fone de ouvido e entrada para carregador de bateria.

5. Bateria

Um dos grandes diferenciais da JBL Boombox 1 é sua poderosa bateria de 20.000 mAh. Ela não dá apenas autonomia de até 24 horas de reprodução de música, mas também possibilita que a caixa de som funcione como carregador externo para dispositivos como celulares e tablets. Tanta capacidade não vem à toa: além de interferir no peso, a bateria leva 6,5 horas para ser completamente carregada.

6. Preço

O aparelho chegou ao Brasil em 2018 por R$ 2.499. No entanto, o modelo já saiu de produção oficialmente, mas é possível comprar caixas de som usadas por valores próximos dos R$ 1 mil.

