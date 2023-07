Jogador gasta mais de R$ 20 mil no CS:GO e tem retorno decepcionante; veja

Depois de gastar US$ 4,5 mil (pouco mais de R$ 20 mil) em cases e abrir mais de 2 mil caixas no Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) , o item mais valioso que um jogador profissional conseguiu encontrar foi uma faca com baixo valor comercial, que custa cerca de US$ 300 (aproximadamente R$ 1,4 mil). Nathan "NBK" Schmitt, que joga CS:GO há mais de 10 anos, admitiu que nunca tinha conseguido tirar uma skin com padrão gold no jogo — o que representa a realidade da grande maioria dos players de CS.

Nathan usou sua conta oficial do Twitter para contar o fato curioso aos seus seguidores no início do mês de julho. Ele publicou uma imagem de uma Stiletto Knife Damascus Steel — a faca que ele conseguiu tirar em um dos cases — e declarou que, apesar do baixo preço de venda, para ele, a skin vale todo o dinheiro que ele gastou para conseguir encontrá-la. A seguir, veja mais detalhes do caso.

1 de 2 Depois de gastar mais de R$ 20 mil com cases, gamer encontra faca que custa apenas R$ 1,4 mil no CS:GO — Foto: Divulgação/Valve Depois de gastar mais de R$ 20 mil com cases, gamer encontra faca que custa apenas R$ 1,4 mil no CS:GO — Foto: Divulgação/Valve

Não é difícil ver notícias de gamers que tiraram a sorte grande no CS:GO abrindo cases com skins que podem valer até R$ 1 milhão, mas essa não é a realidade da maioria dos players do jogo. A verdade é que as skins raras são muito difíceis de serem encontradas e, apesar de alguns casos ganharem notoriedade pelo valor dos itens, eles definitivamente não representam a maior parte dos jogadores.

Nathan, por exemplo, precisou abrir mais de 2 mil caixas e gastar mais de US$ 4,5 mil (mais de R$ 20 mil, considerando o câmbio do dia de publicação desta matéria) para ganhar uma faca que custa no máximo US$ 300 (aproximadamente R$ 1,4 mil) — ou seja, ele perdeu 15 vezes mais dinheiro do que ganhou com a skin.

No CS:GO, o valor das skins varia de acordo com raridade dos itens. Segundo estimativas do próprio jogo, facas e luvas são os itens mais difíceis de se conseguir abrindo uma caixa. Vale ressaltar que existem cinco níveis de raridade de se obter uma skin nos cases, que são representados pelos percentuais: 79.92% (Azul), 15.98% (Roxo), 3.2% (Pink), 0.64% (Vermelho) e 0.26% (Faca/Luva).

Além disso, outros fatores também podem influenciar no preço final de uma skin, como a disponibilidade, o padrão e o float. O float é um indicativo que mostra o quão "desgastada" uma arma está (skins mais "novas" valem mais do que as que já foram utilizadas). Além dele, o padrão também é uma medida importante, já que ele define o padrão de cor de um item, sendo a Blue Gem um dos mais valiosos.

A título de comparação, segundo o site especializado CSGOSkins.gg, a probabilidade de encontrar uma skin de faca com um padrão Blue Gem em uma caixa é tão pequena quanto 0,001% — o que diminui consideravelmente a chance de se conseguir um item do tipo em um case, e o que consequentemente faz o seu valor comercial aumentar.

2 de 2 Karambit-Case Hardened (Blue Gem) foi encontrada em um case. — Foto: Reprodução/CS:GO Karambit-Case Hardened (Blue Gem) foi encontrada em um case. — Foto: Reprodução/CS:GO

Recentemente, um menino de 18 anos que tinha pouco mais de 30 horas de jogo no CS:GO causou um alvoroço nas redes sociais depois de encontrar uma Karambit Case Hardened padrão Blue Gem em um case. Diferentemente de Nathan, o menino não precisou passar mais de 10 anos abrindo 2 mil cases no jogo para encontrar sua primeira faca. No final, a sorte também pode ser um fator decisivo na hora de encontrar itens valiosos.

