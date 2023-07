Jogadores de CS:GO perdem mais de R$ 28 milhões em skins; entenda motivo

Mais de 100 contas de jogadores que comercializavam skins no Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) foram banidas pela Valve após suspeitas de envolvimento em sites de venda ilegais. A decisão foi anunciada no dia 29 de junho deste ano. As contas, juntas, somam mais de US$ 5,8 milhões em itens (quase R$ 28,5 milhões, em conversão direta), incluindo armas raras, skins e stickers.

As informações são do site especializado Dotespots, que também revelou que o valor da conta banida mais cara ultrapassava mais de US$ 370 mil (aproximadamente R$ 1,8 milhão). A seguir, veja mais detalhes do caso.

Especula-se que o banimento tenha relação com a CSGORoll, uma das plataformas de vendas de skins mais conhecidas. A onda de banimentos muito possivelmente se deu a partir de um documento organizado pela CSGOEmpire, plataforma rival da CSGORoll, que acusava os traders de estarem envolvidos em um esquema illegal de lavagem de dinheiro usando criptomoedas.

No dia 28 de junho, 40 jogadores foram banidos sob esse pretexto, causando um rombo de US$ 2 milhões (pouco menos de R$ 10 milhões). No dia seguinte, mais 82 players foram expulsos da plataforma, elevando o valor total dos itens perdidos em mais de US$ 5,8 milhões (aproximadamente R$ 28,5 milhões).

De acordo com o site especializado Dexerto, inicialmente, apenas um nome que estava listado no documento divulgado no dia 28 de junho pela CSGOEmpire foi poupado. Em contrapartida, todos os outros 40 jogadores que foram identificados na lista não poderão mais vender suas skins. Vale lembrar que, no começo de maio, a CSGORoll patrocinou o G2 Esports, um dos times mais populares e conhecidos do CS:GO.

Após a onda de banimentos, os proprietários dos sites de vendas trocaram ofensas no Twitter. De acordo com Warren (@variancewarren), da CSGOEmpire, um dos traders da CSGORoll ameaçou divulgar seu endereço pessoal na web. Em contrapartida, o dono da CSGORoll (@VIILives) acusou a CSGOEmpire de querer promover uma “vingança pessoal” com a divulgação do documento.

Apesar de lucrativa, a venda de skins em sites irregulares tem os seus riscos, isso porque a Valve, desenvolvedora do jogo, pode banir permanente as contas envolvidas em negociações nesses portais sem aviso prévio ou possibilidade de recurso. Como consequência, todas as contas banidas do jogo ficam impedidas de comercializar os itens do inventário e, por conta disso, eles perdem o seu valor.

Vale mencionar que, em meados de maio, a Steam atualizou seus termos de uso e proibiu o uso de sites de apostas paralelos à plataforma. Na época, vários usuários que tinham vendido itens para esses sites também foram banidos do jogo.

