Jogadores 'pressionam' Blizzard para ter Padre Marcelo Rossi em Diablo 4

Jogadores brasileiros de Diablo 4 , game da clássica saga de RPG da Blizzard Entertainment , iniciaram campanhas pedindo para incluir um novo personagem no jogo: o padre católico Marcelo Rossi - conhecido por suas participações na TV e carreira como cantor. Por meio de dois abaixo-assinados, que juntos já contam com mais de 3 mil assinaturas, usuários estão pedindo que a produtora considere colocá-lo como uma participação especial. Nas redes sociais usuários reagiram com espanto e bom humor às campanhas e estão incentivando a produtora Blizzard a considerar a ideia.

O movimento é semelhante ao que jogadores do GTA fizeram quando criaram uma petição para tentar convencer a Rockstar Games a adicionar o personagem Agostinho Carrara (A Grande Família) no futuro jogo GTA 6. A seguir, saiba mais sobre os abaixo-assinados. Vale ressaltar que Diablo 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC pela loja digital Battle.Net.

1 de 1 Jogadores pedem por Padre Marcelo Rossi no game Diablo 4 através de abaixo-assinados — Foto: Reprodução/Change.org Jogadores pedem por Padre Marcelo Rossi no game Diablo 4 através de abaixo-assinados — Foto: Reprodução/Change.org

A campanha de jogadores conta com duas petições, uma no site Change.org, que possui mais de 2 mil assinaturas em uma meta de 2.500, e uma no site Avaaz (https://secure.avaaz.org/page/po/) que conta com mais de 1.700 em uma meta de 2 mil.

A inclusão do Padre Marcelo Rossi, que se tornou sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, parece uma escolha natural para enfrentar um game no qual o inimigo seria o "Diabo". Os mundos da série Diablo, no entanto, são histórias originais, sem relação com as religiões do mundo real, apesar de haver inspirações no catolicismo. A petição provavelmente também tem relação com a forma física do padre nos últimos anos. Ao reaparecer na mídia bastante musculoso, sua aparência gerou repercussão e memes na Internet, fazendo as buscas por "padre Marcelo Rossi Maromba" aumentarem nas ferramentas de busca (segundo o Google Trends).

Curiosamente, em Diablo 4, o papel do grande inimigo "Diablo" é bem reduzido, já que a antagonista principal é Lilith, mãe de todos os demônios. Após os eventos dos games anteriores, ela se aproveita do vácuo de poder no momento em que as forças do céu e do inferno estão enfraquecidas pela longa guerra travada entre os dois. Cabe ao jogador, mais uma vez, criar um guerreiro poderoso para enfrentar hordas de inimigos em vários calabouços, subir de nível e derrotar mais este mal primordial.

