Jujutsu Kaisen: é preciso assistir ao filme para entender a season 2?

A segunda temporada do anime Jujutsu Kaisen chegou ao catálogo da Crunchyroll na última quinta-feira (6), com episódios lançados semanalmente. Na trama, o jovem Yuji Itadori engole um dos dedos de Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições, e agora precisa encontrar e engolir os outros nove dedos para se exorcizar antes de ser morto.

Lançada em 2020, a animação é desenvolvida pelo estúdio MAPPA (Vinland Saga) e também conta com um filme, que estreou nos cinemas brasileiros em 2022. As produções são baseadas na série de mangás homônima de autoria de Gege Akutami, ainda em andamento e publicada no Brasil pela editora Panini. Com a chegada da season 2, o TechTudo reuniu algumas curiosidades sobre a produção japonesa. Atenção aos spoilers!

Como terminou a primeira temporada de Jujutsu Kaisen?

Com 24 episódios, a primeira temporada de Jujutsu Kaisen nos apresentou o excêntrico e talentoso protagonista Yuji Itadori, assim como seus dois companheiros de equipe e professor: Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo. Depois de engolir o dedo de Ryomen Sukuna, morrer, ressuscitar, enfrentar um intercâmbio escolar e perder um amigo, Itadori passa os últimos episódios da season 1 em uma batalha junto com Kugisaki.

Enquanto Fushiguro luta sozinho contra uma maldição e desperta, mesmo que de forma incompleta, sua Expansão de Domínio, Itadori e Kugisaki enfrentam duas maldições híbridas. A batalha é eletrizante, com direito a muito sangue, socos e uma justa vitória por parte dos feiticeiros jujutsu. Ao final do episódio, Itadori absorve mais um dos dedos de Sukuna e, ao mesmo tempo fica cada vez mais perto de exorcizá-lo, o Rei das Maldições fica cada vez mais forte.

Quantos episódios a segunda temporada terá?

Segundo o site oficial do anime, a season 2 de Jujutsu Kaisen terá 23 episódios. Atualmente, a animação está adaptando o Arco Inventário Oculto/Morte Prematura, que acontece no mangá durante os capítulos 65 a 79, e se desenrolará no anime até o episódio 5. Ainda nesta temporada, o Arco do Incidente de Shibuya, equivalente aos capítulos 79 a 136, também será adaptado e contará com 18 episódios.

Toda a season 2 de Jujutsu Kaisen será uma prequel?

A segunda temporada de Jujutsu Kaisen iniciou ambientada no passado. Apesar de acostumado com esse artifício, o público desavisado pode se surpreender ao avistar Satoru Gojo tão mais novo, sendo o melhor amigo e companheiro de equipe de Suguru Geto, atual vilão do anime. Esses primeiros episódios adaptam o Arco Inventário Oculto/Morte Prematura, mas não se prolongarão por toda a season. A animação voltará aos dias atuais ao adaptar o Arco do Incidente de Shibuya.

Quais personagens de Jujutsu Kaisen terão mais tempo de cena?

Durante as primeiras semanas de lançamento da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, o foco cairá sobre Satoru Gojo e Suguru Geto na missão já iniciada no primeiro episódio: escoltar o receptáculo do Plasma Estelar. Além deles, também veremos em cena as versões mais novas dos personagens Shoko, Kento Nanami, Mei Mei, Utahime Iori, Riko e Toji Fushiguro. Conforme a season avança, voltaremos a ver o trio de feiticeiros jujutsu Itadori, (Megumi) Fushiguro e Kugisaki.

É preciso assistir ao filme para entender a segunda temporada de Jujutsu Kaisen?

Quem assistiu ao longa Jujutsu Kaisen 0: O Filme certamente terá uma sensação diferente ao iniciar a segunda temporada do anime. Além de apresentar o poderoso e simpático feiticeiro Yuta Okkotsu, que entrará em cena no Arco do Incidente de Shibuya, o longa-metragem também dá ao público uma pequena amostra da antiga amizade entre Gojo e Geto. Ter esse background ao assistir a season 2 pode trazer mais insights e significado acerca das motivações dos personagens.

