Lançamento do Samsung Galaxy Flip 5 e Z Fold 5 tem Anitta e gera memes

O Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 foram anunciados nesta quarta-feira (26) no Unpacked 2023, evento da Samsung que aconteceu em Seul, na Coreia do Sul. Além de apresentar seus novos celulares dobráveis, o smartwatch Galaxy Watch 6 e o tablet Tab S9, a gigante coreana também surpreendeu ao trazer convidados ilustres ao seu evento, como a brasileira Anitta. A cantora, que não se apresentou durante o anúncio, foi elegiada por diversas pessoas por estar presente nos eventos mais importantes do mundo nos últimos meses.