Lançamentos do HBO Max em julho: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos de julho do HBO Max foram divulgados neste domingo (2) pelas redes sociais do serviço de streaming. Entre os destaques estão a estreia da série nacional Além do Guarda-Roupa, um k-drama estrelado por astros do k-pop de verdade, e novos episódios de And Just Like That. Em relação às produções recém-lançadas no cinema, destacam-se os filmes Spencer, Assassino Sem Rastro e Sempre em Frente, estrelado por Joaquin Phoenix.