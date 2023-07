Lançamentos do Prime Video em agosto: veja estreias de filmes e séries

O Amazon Prime Video divulgou, nesta sexta-feira (28), os lançamentos de agosto no catálogo da plataforma. Entre as grandes novidades a caminho estão filmes que estrearam recentemente no cinema, como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e Transformers: O Despertar das Feras. Já entre os originais do streaming, o aguardado longa Vermelho, Branco e Sangue Azul e a segunda temporada de Cruel Summer chegam para completar a programação do mês.