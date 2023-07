Lançamentos do Prime Video em julho: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos de julho da Amazon Prime Video foram divulgados na última sexta-feira (30). Entre as grandes novidades a caminho estão filmes que estrearam recentemente no cinema, como Babilônia, Velozes e Furiosos 10 e The Flash. Já entre os originais do streaming, a segunda temporada de Good Omens e O Verão Que Mudou Minha Vida também chegam para completar a programação do mês de férias escolares.