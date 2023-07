Linha Direta: último episódio da temporada investiga o caso Chat Line

O décimo episódio da nova temporada do Linha Direta, que vai ao ar nesta quinta-feira (6), vai abordar o caso Chat Line. Depois de destrinchar investigações como Vizinhos Racistas, Fake News Mata e Envenenamento por Ciúmes, a nova versão do programa de true crime da Globo, apresentada pelo jornalista Pedro Bial, investiga a morte encomendada durante um encontro amoroso marcado na internet, bem como a impunidade do crime, que já dura 17 anos.