LuzIA: tudo sobre inteligência artificial grátis que funciona no WhatsApp

A Inteligência Artial LuzIA foi lançada no Brasil nesta quarta-feira (19) com a promessa de oferecer uma maneira simples e descomplicada de acessar ferramentas de Machine Learning, como o ChatGPT . Adicionando um número no WhatsApp ou Telegram , o usuário inicia uma conversa com a assistente de IA e pode solicitar que ela transcreva áudios, escreva mensagens, traduza textos e até crie imagens que podem ser compartilhadas com outros contatos um clique. Um aplicativo próprio deve ser lançado no terceiro trimestre.

"Nós diminuímos a distância entre aqueles que usam muito a tecnologia e sabem tudo sobre e o público em geral que não sabe ou simplesmente não se importa em conhecer todas as ferramentas mais recentes do mercado. Coma a LuzIA, removemos a complexidade que envolve a inteligência artificial para garantir que ela seja bem acessível e universal para a maioria", explica Javier Andrés, CMO da LuzIA.

LuzIA é um serviço de inteligência artificial que funciona no WhatsApp e Telegram

Como a LuzIA funciona?

O serviço de IA funciona como uma canal que facilita o acesso a diferentes Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs, na sigla em inglês), como ChatGPT, Whisper AI e Stable Diffusion. Dependendo do tipo de solicitação feita pela LuzIA, esse dado será enviado para a plataforma especializada em texto, áudio ou imagens. Em seguida, em questão de segundos, a resposta gerada por esse serviço terceiro chega até o usuário como uma mensagem no WhatsApp.

No caso de áudios, por exemplo, os usuários podem encaminhar a mensagem nesse formato para a LuzIA e pedir que ela transcreva o conteúdo, faça uma resumo da mensagem e até traduza a informação caso ela esteja em outro idioma. A ferramenta compreende mais de 80 idiomas. O usuário pode fazer o primeiro contato em português e posteriormente mudar a conversa para outra língua, como alemão, francês e até japonês.

É seguro enviar mensagens da LuzIA? O conteúdo é privado?

A integração com WhatsApp garante que a mensagem enviada para a LuzIA é criptografada, uma característica nativa do mensageiro. Na prática, a ferramenta envia o conteúdo da mensagem do usuário de forma cifrada para ferramentas como ChatGPT, Whisper AI e Stable Diffusion e também devolve a resposta nas mesmas configurações.

"As mensagens se transformam em anônimas quando são enviadas para a plataforma. Nós não sabemos quem está enviado o que. Importante ressaltar que também não usamos essa informações, não vendemos para plataformas terceiras e precisamos seguir as regras de Compliance do ChatGPT", destaca Andrés.

Serviço de AI LuzIA envia solicitações de usuários para modelos com ChatGPT e Whisper

Qual a origem do nome LuzIA?

Conforme Javier Andrés, a primeira versão da ferramenta tinha um nome mais técnico, mas essa ideia logo mudou quando ficou estabelecido o canal no qual a ferramenta funcionaria. Apesar da referência pessoal e emocional na escolha, LuzIA é identificada com um avatar que lembra um desenho, não uma pessoa real. O objetivo é deixar sempre claro para o usuário que eles está conversando com um serviço virtual, não uma pessoa de verdade.

"No Whatsapp você tem seus amigos e famílias e eles não tem nenhum nome técnico, como ChatGPT. Gostaríamos de ter a certeza de que a a ferramenta fosse uma assistente de AI pessoal. Para ser pessoal, precisar ter um nome humano. Luzia é o nome mais comum na Espanha, termina com "IA" — a sigla para Inteligência Artificial — e começa com 'luz', representando a ideia de que oferecemos essa luz, a informação, por meio da inteligência artificial", explica o CMO da empresa.

Como usar a LuzIA?

Para usar o serviço de inteligência artificial no Brasil, salve o número +55 11 97255-3036 na agenda ou acesse o site www.soyluzia.com e clique na plataforma de sua preferência, WhatsApp ou Telegram. Em seguida, basta iniciar uma conversa no mensageiro e fazer a solicitação que deseja. É só escrever se você quer transcrever áudios, planejar um jantar, tirar dúvidas gerais, escrever uma mensagem e até criar imagens. Importante destacar que há uma limitação de tempo na plataforma, já que o ChatGPT só foi alimentado com informações que ocorreram até 2021.

"As formas de uso são as mais variadas possíveis. Recebemos o relato de uma pessoa com deficiência auditiva que usou a plataforma para compreender os áudios que recebia em grupos do WhatsApp. Outro exemplo que adoro é de um professor na Colômbia que trabalha num local onde não há amplo acesso a internet, mas planos de telefonia que incluem o uso do WhatsApp. Os alunos começaram a usar a LuzIA como uma buscador para informações que ajudam nos estudos", ressalta Javier Andrés.

