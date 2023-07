MacBook 'de montar'? Apple pode produzir notebooks modulares no futuro

A Apple pode produzir MacBooks com design modular, aponta nova patente registrada pela empresa. O documento, aprovado pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos na última semana, indica que a fabricante pode estar planejando o desenvolvimento de notebooks com teclados, trackpads e até displays removíveis, que poderiam ser reorganizados pelo usuário com o uso de imãs. De acordo com a Apple, a patente abre possibilidade para criar um sistema de computação pessoal que abarque as funções de tablets, notebooks e desktops em um único setup modular.